Bachelor in Paradise 2021 - 3. Staffel: Kandidaten, Sendetermine, wer raus ist

2020 gab es keine neue Staffel, dafür kehrt "Bachelor in Paradise" 2021 zurück. RTL hat offiziell verkündet, dass die dritte Staffel in diesem Jahr folgt. Zudem sind auch schon die Kandidaten bekannt – für Fans von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" fast allesamt bekannte Namen.

Folge 1 (24. Oktober):

Sieben Frauen und sechs Männer ziehen zum Auftakt in die Luxus-Villa. Es sind Denise, nochmal Denise, Karina, Jacqueline, Roxana, Samira und Chanelle bei den Frauen sowie Brian, Martin, Gustav, Lorik, Moritz und Ioannis bei den Männern. Beim Beschnuppern sind die Singles nicht sonderlich schüchtern, es gibt sogar schon den ersten Kuss. Unangenehm: Karina und Moritz haben eine gemeinsame Vergangenheit, die abrupt endete. Am Ende verteilen die Männer ihre Rosen, für eine Frau ist das Abenteuer bereits nach der ersten Folge wieder beendet. Wer das ist, zeigt RTL am Sonntag ab 22.35 Uhr. Wer so lange nicht warten möchte, kann die Folge entweder bei TVNOW gucken oder in unserer Zusammenfassung (mit Spoilern) lesen, was passiert.