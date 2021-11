Bachelor in Paradise: RTL versteckt 3. Staffel nach Quoten-Debakel im Nachtprogramm

Bayern-Doku

Salihamidžić erinnert sich an Bosnienkrieg: "Hatten eine Kalaschnikow zu Hause"

Eigentlich drehte sich bei Hasan Salihamidžić schon als Jugendlicher alles um Fußball. Doch dann brach in seiner Heimat Krieg aus. Was das für seine Familie bedeutete und wie seine Flucht nach Deutschland ablief, beschreibt "Brazzo" in der Doku "FC Bayern – Behind the Legend".

MEHR