Bachelorette 2021: Diese Kandidaten buhlen um Maxime Herbord

Ab dem 14. Juli läuft bei RTL die achte Staffel der Datingshow "Die Bachelorette". Schon vor einiger Zeit wurde Maxime Herbord vorgestellt, die diesmal als "Bachelorette" die Rosen verteilt. Maxime hat klare Vorstellungen von ihrem Traumdate. "Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist", sagt sie. Fitnessfreaks sind dagegen nichts für sie: "Wer will schon einen Mann, der Kalorien zählt?"