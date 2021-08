Bachelorette 2021: großes Dilemma für Maxime Herbord

In der drittletzten Folge lernt "Bachelorette" Maxime per Videochat die Familien der vier verbliebenen Kandidaten kennen. So viel darf verraten werden: Die Entscheidung wird für Maxime richtig schwer.

In der vergangenen Folge musste Maxime den freiwilligen Abgang ihres Favoriten Julian verkraften. Seitdem scheint das Rennen offen wie nie. Die "Bachelorette" lässt sich nicht mehr in die Karten gucken, wer bei ihr die Nase vorn hat. Da hilft es auch nicht, dass Maximes Mutter und beste Freundin für sie die vier verbliebenen Männer unter die Lupe nehmen. Denn das Fazit der beiden: Alle sehr verschieden, alle total sympathisch, alle mit dem Herz am rechten Fleck. Na dann ...

Vielleicht hilft es, die Familien von Dominik, Max, Raphael und Zico kennenzulernen. Eventuell ist da ja ein faules Ei dabei. Und so werden bei den Einzeldates die Verwandten der Kandidaten zugeschaltet. Dominik reagiert sehr emotional, die anderen drei Jungs sind da trotz aller Überraschung etwas entspannter.

Die Familien nutzen die Chance, nochmal richtig Werbung für ihre Männer zu machen. In Raphaels Familie kann jeder über sich selbst lachen, Zico war selbst als Teenager ein Traum von einem Sohn, Dominik würde für seine Familie alles tun und Max ist der Sonnenschein seiner Oma. Falls Maxime gehofft hatte, anhand der Familien aussortieren zu können, sieht sie sich enttäuscht. Denn vor diesen Menschen muss wirklich niemand weglaufen. Selbst der Einwurf von Zicos Stiefvater, er habe bereits ein Aufgebot bestellt, ist so offensichtlich ein harmloser Scherz, dass bei Maxime keine Alarmglocken läuten. "Sie sind alle sehr sympathisch", so Maximes berechtigtes Fazit.

Während es zwischen Maxime und Zico und auch Maxime und Dominik in der Staffel bereits zu einem Kuss gekommen ist, mussten Max und Raphael darauf noch warten. Kurz vor dem Ende ergreifen beide aber noch ihre Chance, der "Bachelorette" näherzukommen. Und so kommen Romantiker in dieser Folge voll auf ihre Kosten, denn es wird viel geknutscht.

Am Ende muss Maxime dann aber doch einen der vier Kandidaten nach Hause schicken, bevor es auf die Dreamdates geht. Wen es trifft, zeigt RTL am Mittwoch (25. August) ab 20.15 Uhr. Bei Streaming-Anbieter TVNOW ist die neue Folge bereits zu sehen.