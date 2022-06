Bachelorette 2022 – Folge 2: neue Kandidaten und ein peinlicher Tanz

Am nächsten Tag steht das Einzeldate mit Max an. In einer Chessna geht es hoch hinaus. Den Rest des Abends lassen die beiden in einer Villa mit traumhaftem Infinity Pool ausklingen. Schnell fallen die ersten Hüllen. Doch was Max da zu sehen bekommt, ist offenbar nicht nach seinem Geschmack. "Ist jetzt nicht so, dass ich mir denke 'Wow, was für eine absolute Granate!'. Da würde ich lügen, wenn ich das sagen würde. Aber man kann sie auf jeden Fall gut anschauen", sagt er nach dem Date. Zu wenig Kurven, zu kleine Brüste, findet Max. Er fühle sich (noch) nicht sexuell zu Sharon hingezogen, wie er u.a. gegenüber Emanuell gesteht. Charakterlich aber würde Sharon alles mitbringen, was er braucht.