Bachelorette 2022: Sharon bricht vor dem Finale einem Kandidaten das Herz

In der siebten Folge ist alles etwas anders. Schon zum Start der neuen Episode verteilt die "Bachelorette" an einem kleinen Flughafenhangar eine Runde Rosen. Die Männer, die Sharon auserwählt, dürfen mit ihr auf ein Dreamdate. Die Glücklichen sind Jan, Lukas, Steffen und Emanuell. Schon zu Beginn der Folge verabschieden müssen sich Tom und Alex.

Bei den Dreamdates, von denen es also erstmals gleich vier gibt, nutzt die "Bachelorette" die Chance, nochmal ausgiebig mit den Männern zu knutschen. Bei Steffen macht sie im Helikopter den ersten Schritt. Später verliert sie sich in Steffens "dunkel-bunten" Augen. Wer nun das erste Übernachtungsdate erwartet, wird aber enttäuscht. Auch in dieser Folge darf niemand über nacht bleiben. Die beiden verabschieden sich noch am Abend. "Es ist jedes Mal ein bisschen, wie bei einer Urlaubsliebe, wenn einer der beiden nach zwei Wochen nach Hause fährt und man sich verabschieden muss", erklärt Steffen seine Gefühlslage.