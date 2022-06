Bachelorette 2022: Sharon verteilt ersten Kuss – und zeigt ihre Glatze

In der dritten "Bachelorette"-Folge fällt der erste Kuss. Sharon kommt einem Kandidaten auf hoher See näher. Derweil beichtet Max Sharon, dass er nicht mit ihr ins Bett will. Wie sie darauf wohl reagiert?

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 3 passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Bevor Maxime zu den nächsten Dates antritt, gibt es erst einmal eine Enthüllung. Die "Bachelorette" berichtet von ihrer Erkrankung (kreisrunder Haarausfall) und zeigt den Zuschauern erstmals ihre Glatze. Die Kandidaten haben Sharon noch nie ohne Perücke gesehen – doch das soll sich bald ändern. "Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werden, aber vielleicht mache ich es irgendwie so", kündigt Sharon an und nimmt sich dabei vor der Kamera einfach ihre Perücke vom Kopf. Sie freue sich auf den Moment, das auch vor dem richtigen Mann zu tun.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Das erste Date der neuen Folge führt Sharon und einen Teil der Kandidaten dann auf eine Bootstour. Mit Engtänzer Tim spricht Sharon sich nach dem Tanz-Debakel in der Vorwoche aus, mit Umut führt sie Sex-Gespräche. "Es kribbelt schon", sagt Umut. Ob Sharon das genauso sieht? Später liefert sich Umut an Deck ein Tanzduell mit Tom um die "Bachelorette", das sogar Tim zum Fremdschämen findet. Als Sieger geht keiner der beiden hervor, denn es ist Florist Jan, der länger bleiben darf.

Zurück in der Villa spricht ausgerechnet der stille Hannes die Fremdschäm-Aktion an. Dass Umut sich so sehr in den Vordergrund gedrängt habe, kam bei ihm gar nicht gut an. "80 Prozent der Leute sind davon abgefuckt", sagt er Umut vor allen anderen.

Währenddessen läuft es zwischen Sharon und Jan auf dem Katamaran so gut, dass Jan nicht nur die Vorab-Rose bekommt, sondern auch den ersten Kuss der Staffel. "Ich freue mich, dass ich geknutscht habe und es gepasst hat und ich mich jetzt nicht komisch fühle", sagt die "Bachelorette" danach.

Max' "verwirrte Entschuldigung" Weniger harmonisch läuft es zwischen Sharon und Max. Der Fußballer, der in der ersten Folge Sharons allererste Rose bekommen hat, fühlt sich sexuell noch nicht zu ihr hingezogen – und beichtet ihr das auch. "Ist notiert und aufgeschrieben", sagt Sharon, die ja schon in der Vorwoche von Emanuell erfahren hatte, dass einer der Kandidaten so denkt.

In der Nacht der Rosen kommt es nochmal zur Aussprache zwischen ihm und Sharon, die die "Bachelorette" aber mit mehr Fragen als Antworten zurücklässt. Max erklärt, dass er eigentlich auf Frauen mit mehr Kurven steht. Sharons Gesamtpaket würde ihn allerdings mega anziehen. "Ja was denn jetzt?", fragt sich nicht nur Sharon, die von einer "verwirrten Entschuldigung" spricht. Max stellt selbst fest, dass er gerade wohl viel dummes Zeug erzählt.

Mehr zum Thema: "Die Bachelorette": alle Infos zur neuen Staffel

"Bachelorette" Sharon Battiste im Porträt

Diese Kandidaten buhlen um die "Bachelorette" In der Nacht der Rosen lässt Sharon ihr Problemkind lange zittern. Max bekommt die allerletzte Rose. "Ich hoffe, wir finden unseren Weg", sagt er der "Bachelorette", als er ihre Rose annimmt. Neben Max und Jan dürfen sich Lukas, Umut, Hannes, Steffen, Stas, Emanuell, Alex, Tim, Basti, Tom und Dominik freuen. Vorbei ist die Reise für Yannick, Philipp und Maurice.