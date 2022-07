Bachelorette 2022: Sharon zeigt ihre Glatze – so reagieren die Kandidaten

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in der fünften Folge passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen +++

Das ruft später in der Kandidaten-Villa Emanuell auf den Plan. "Wie viele Küsse denn noch?", fragt er sich. "Probier dich aus, ja. Aber jeden?" Und Emanuell bekommt direkt noch mehr Grund zur Eifersucht, denn Lukas darf zum Einzeldate bei Vollmond antreten. "Wenn ich daran denke, dass Luki jetzt gleich geht, wird mir mulmig", offenbart Emanuell im Gespräch mit Steffen. Zumal das Date so spät beginnt, dass beide offenbar ein Übernachtungsdate befürchten.

In der Tat soll es ein besonderes Date werden, denn Sharon plant, Lukas als erstem Kandidaten ihr Geheimnis zu verraten. "Ich möchte mich Lukas so zeigen, wie ich auch aussehen kann", sagt die "Bachelorette" und spielt damit auf ihre Glatze an. Sharon leidet an kreisrundem Haarausfall und hat sich zu Beginn des Jahres entschieden, sich eine Glatze zu rasieren. Beim Bodypainting mit ganz viel Anfassen kommen die beiden sich immer näher. Vor einem riesigen Fake-Vollmond küssen sie sich. "Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist magisch", sagt Sharon. Beim gemeinsamen Bad im altmodischen Stuber regen sich dann bei Lukas mehr als nur Gefühle. "Ich kann hier auf keinen Fall gerade raus aus der Wanne", beichtet er Sharon, die das natürlich ohnehin schon mitbekommen hat – und sich herzlich amüsiert.