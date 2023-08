"Bachelorette" 2023: So hat sich der "Bachelorette"-Sieger zu früh verraten

Indizien im Hintergrund von Insta-Postings

Natürlich gibt es für alle Beteiligten vertragliche Vorgaben, um zu verhindern, dass der Sieger vor der Ausstrahlung des Finales bekannt wird. Doch im Falle der "Bachelorette" hatten aufmerksame Fans die Sicherheitsvorkehrungen überlistet. In den Instagram-Posts der "Bachelorette" Jennifer Saro und von Fynn Lukas Kunz fielen nämlich einigen Followern gewisse Ähnlichkeiten auf: In einem Post von Fynn war ein Hintergrund zu sehen, der Jennifer Saros Wohnung ähnelt. Außerdem war in einem Bild von Jennifer Saro auf einem Wäscheständer ein Männer-Shirt zu sehen, das Fynn wiederum auf einem seiner Instagram-Postings getragen hatte. Zudem gaben einige Personen an, das mutmaßliche Paar gemeinsam in Berlin gesehen zu haben. Bestätigt wurden diese Sichtungen jedoch nicht.

Zwischen Jennifer und Fynn fliegen die Funken

In der ersten Episode, die am 12. Juli auf RTL erschienen ist, erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden mittlerweile ein Paar sein könnten. Denn Jennifer Saro war sichtlich begeistert von Fynn. Nachdem dieser ein privates Gespräch mit der "Bachelorette" führte, in dem er verriet, schon einmal ein Kandidat in der Dating-Show "Love Island" gewesen zu sein, sagt sie über Fynn: "Ich bin ja ein Fan von ehrlich und direkt". Doch damit hörte es nicht auf. Denn Fynn sprach auch darüber, dass seine damalige Partnerin, mit der er bei Love Island zusammen kam, sein Herz gebrochen hat. Auch das kam sichtlich gut an. "Ich war tatsächlich ein bisschen beeindruckt, einfach auch weil er dazu stehen konnte, dass ihm das Herz gebrochen wurde", sagte sie später.