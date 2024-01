"Baller League": Ergenisse, Teams, Infos - alles zum Fußball-Highlight mit Lukas Podolski, Mats Hummels und Co.

Neue Staffel zu Ostern

"LOL: Last One Laughing": Diese Stars sind in Michael "Bully" Herbigs Show dabei

Bereits zum fünften Mal "verbietet" Michael "Bully" Herbig seinen Comedy-Kollegen das Lachen. Zu Ostern erscheint die neue Staffel "LOL: Last One Laughing". Nun wurde bekannt gegeben, wer dieses Mal dabei ist. Mit Otto Waalkes lässt sich eine große, deutsche Komiker-Legende auf die Comedy-Herausforderung ein.

