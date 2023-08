Basketball-WM 2023: Wo Sie die Spiele verfolgen können - alle Infos zur Übertragung

Am 25. August startet die Basketball-WM 2023. Dabei tritt die Deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit großen Ambitionen an. Die Auftritte des DBB-Teams sind zwar kostenlos zu sehen, aktuell jedoch nicht im Free-TV: Hier gibt es alle Infos, wo und wie Sie die Partien der Basketball-WM verfolgen können.

Was ist drin für die deutschen Korbjäger in Ost- und Südostasien? Vom 25. August bis 10. September ermitteln die besten 32 Basketball-Nationen ihren Weltmeister auf den Philippinen, in Indonesien und Japan. Nachdem sich die Deutsche Nationalmannschaft um NBA-Star und Spielmacher Dennis Schröder im vergangenen Jahr sensationell die EM-Bronzemedaille erkämpft hatte, will das DBB-Team diese starke Leistung auch bei der WM bestätigen. Viele zählen sie gar zum erweiterten Favoritenkreis.

Für Deutschland wird es am ersten Turniertag ernst Um weiter vom großen Erfolg zu träumen, gilt es jedoch zunächst, die Gruppenphase zu überstehen: In der Gruppe E treffen die Männer von Coach Gordon Herbert auf Co-Gastgeber Japan, starke Finnen sowie den Weltranglisten-Dritten Australien und müssen mindestens Zweiter werden, um die nächste Runde zu erreichen. Für Deutschland wird es bereits am ersten Turniertag ernst: Am Freitag, 25. August, um 14.10 Uhr, bestreitet die Nationalmannschaft ihr Auftakt-Match gegen Japan (live bei MagentaSport).

Die Übertragungsrechte aller WM-Spiele liegen bei MagentaSport. Partien der deutschen Basketballer sind live und kostenfrei im TV sowie über die Magenta-App zu sehen. Basketballfans, die jedoch alle 92 WM-Spiele live sehen wollen, werden um ein Abonnement nicht herumkommen. Das Turnier eröffnen unter anderem die deutschen Gruppengegner Finnland und Australien, die am Freitag bereits um 10 Uhr deutscher Zeit aufeinandertreffen. Für die Moderation sind Jan Lüdecke und Alexander Schlüter zuständig, als Experte fungiert Rekordnationalspieler und Basketballtrainer Patrick Femerling, erstmals als Expertin dabei ist zudem die ehemalige Nationalspielerin Ireti Amojo.

DBB-Team spielt dreimal in fünf Tagen Neben den Live-Spielen setzt MagentaSport auf Analysen, News sowie nach eigener Aussage auf "umfangreiche Vorberichterstattung". Bei Partien mit deutscher Beteiligung heißt das: Eine Stunde vor dem Sprungball startet die Übertragung zum Spiel. An den Ruhetagen des DBB-Teams soll der Fokus auf die WM-Favoriten gerichtet werden. Dazu zählen wie gewohnt die USA, unter anderem darf sich auch Spanien Hoffnungen auf den Titel machen. Dennoch soll es täglich Infos zur deutschen Mannschaft geben. In ihrem "WM-Tagebuch" versorgen Experte Per Günther sowie Reporter Benni Zander die Fans zu Hause mit den wichtigsten Neuigkeiten, auch "bunte WM-Storys" sollen Platz finden.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es zunächst Schlag auf Schlag: Nach dem Auftakt am Freitag, sind die Deutschen am Sonntag, 27. August, ab 10.30 Uhr, gegen Australien im Einsatz. Erneut zwei Tage später wartet das finnische Team (Dienstag, 29. August, 9.30 Uhr). Insgesamt läuft die 1. Gruppenphase bis Mittwoch, 30. August, einen Tag später starten die Platzierungsspiele 17 bis 32, ab 1. bis 3. September läuft die 2. Gruppenphase. Die "Final-Phase" beginnt dann ab Dienstag, 5. September. Die Highlights der Partien sind ebenfalls bei MagentaSport zu sehen, auch ran.de bietet Spielzusammenfassungen an.

Hoffnung auf eine Übertragung im Free-TV Wie weit können es die Deutschen schaffen? Das Selbstbewusstsein in der Mannschaft ist jedenfalls groß. "Shooter" Andreas Obst vom FC Bayern erklärte dem starken Testspiel-Spektakel gegen die USA (91:99): "Wir haben gesehen, dass wir da oben mitspielen können, dass wir die schlagen können und uns vor niemandem Verstecken brauchen." Kapitän Dennis Schröder schwärmt von Trainer Gordon Herbert: "Der weiß genau, was er braucht, was er will." Außerdem im Blickpunkt: Riesentalent Franz Wagner, der für die Orlando Magic aufläuft. Schröder sieht den Shootingstar, der am 27. August 22 Jahre alt wird, schon als zukünftiges Gesicht des Nationalteams und der NBA.

Wie bereits erwähnt, ist aktuell keine WM-Übertragung im Free-TV angedacht. Allerdings gibt es für Fans ohne MagentaSport-Abo einen Hoffnungsschimmer: Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr entschied sich RTL kurzfristig aufgrund des großen Interesses für einen Sublizenzierung der deutschen Partien. Schaffen es Schröder und Co. auch auf den Philippinen, in Indonesien und Japan zu begeistern, ist eine Wiederholung dieses Szenarios durchaus möglich.