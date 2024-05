"Bauer sucht Frau": Das sind die Kandidaten in der Jubiläumsstaffel

20 Jahre "Bauer sucht Frau"! In diesem Jahr startet die große Jubiläumsstaffel der kultigen RTL-Kuppelshow. Am Pfingstmontag gab der Sender die 20 neuen Landwirte und Bäuerinnen bekannt. So bunt wie die Blumen auf dem Lande ist auch das diesjährige Teilnehmerfeld. Die Betriebe, in denen die Bauern arbeiten, sind teilweise speziell. Wir stellen neuen "Bauer sucht Frau"-Singles vor.

Ob Reitlehrer Heiner (70) aus Bayern, Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia (35) aus Niedersachsen oder Mutterkuhhalter Max (32) aus Thüringen – sie alle möchten endlich von Amors Pfeil getroffen werden. Ausgestrahlt wird die Jubiläumsstaffel erst im Herbst 2024 bei RTL, doch wer dabei ist, wissen wir jetzt schon.

Die neuen "Bauer sucht Frau"-Landwirte und Bäuerinnen Heiner (70) Seine Pferde bedeuten Heiner alles. Der Reitlehrer aus der Oberpfalz bewirtschaftet zudem 34 Hektar Grün- und Ackerland, sowie 7 Hektar Wald. Aber auch ein tägliches Yoga-Programm gehört für den 70-Jährigen dazu. Heiner sucht eine junggebliebene Frau, die gerne tanzt. Zu einem Teller Nudeln mit Tomatensauce sagt der Landwirt selten nein.

Saskia (35) Saskia baut mit ihren Eltern und ihrer Schwester Weihnachtsbäume an. Ein Hofladen und ein Café gehören ebenfalls dazu. Die 35-Jährige ist überaus sportlich. Einmal in der Woche trainiert sie auf dem Fußballplatz, ansonsten möchte sie demnächst einen Halbmarathon bewältigen. Saskia war bereits einmal verheiratet und steckt aktuell noch in der Scheidung.

Max (32) In Thüringen führt Max sei zwei Jahren einen Mutterkuhbetrieb. Volleyball und Fußball gehören zu seinen Hobbys. Unterstützung bekommt der 32-Jährige von seinem Vater. Nach drei Jahren als Singles freut sich Max auf eine Frau auf seinem Hof.

Andre (29) Im Haupterwerb arbeitet Andre als Angestellter auf einem landwirtschaftlichen Großbetrieb. Der 29-Jährige lebt auf dem Hof seiner Schwester und kümmert sich dort unter anderem um die 42 Pferde und 20 Rinder. Nach einer siebenjährigen Beziehung führte Andre fast acht Jahre lang ein Singleleben. Motorräder gehören zu seinen Hobbys.

Andreas (31) Der Münsteraner Andreas arbeitet im öffentlichen Dienst und kümmert sich mit seinen Eltern um den Hof, die Schweine, Kühe, Hühner, Schafe, einen Hund und zwei Katzen. Der 31-Jährige ist seit einem Jahr Single und geht gerne einmal in der Woche mit seinen Kumpels weg.

Chiara Maria (24) Pferdetrainerin und Reitlehrerin Chiara Maria kümmert sich mit ihren Eltern um den Familienbetrieb. Nebenbei hilft die 24-Jährige noch im Autohaus ihres Bruders aus. Die Jungbäuerin wünscht sich einen Partner, der loyal, tierfreundlich, empathisch und handwerklich begabt ist.

Elko (43) Der zweifache Papa Elko ist Teilhaber eines Hofes mit 1000 Schweinen und zwei Hunden. Zudem ist er im Fußballverein aktiv, fährt Motorrad und ist seit zwei Jahren Single. Er lebt aktuell in Scheidung, teilt sich das Sorgerecht für die Kinder und wünscht sich eine Frau, die "einfach normal, ehrlich und humorvoll" ist.

Franz (25) Franz kümmert sich gemeinsam mit seiner Familie um den Milchviehbetrieb im Allgäu. Der 25-Jährige kocht gerne, besonders viel Fleisch kommt bei ihm auf den Tisch. Nun sucht Franz nur noch der richtigen Hofdame für sein neu gebautes Haus.

Heino (50) Seit mehr als drei Jahren ist Heino aus Niedersachsen Single. Sein Traummann sollte einen ehrlichen, offenen Charakter mitbringen und eine gewisse Ausstrahlung haben. Auf seinem Hof leben neben 100 Kühe und 50 Kälber noch viele weitere Tiere.

Hubert (38) Aus Hochpusterthal kommt Hubert. Seit 21 Generationen ist der 700 Jahre alte Hof in der Hand seiner Familie. Trachtengruppe, Freiwillige Feuerwehr und das Angeln sind seine Hobbys. Der gelernte Tischler ist seit zwei Jahren Single. Hubert sucht eine romantische Frau.

Jennifer (58) Jennifer erfreut sich an ihrem drei Hektar großen Ponyhof im Ruhrgebiet. In ihrer Freizeit ist Jennifer gerne aktiv. Und sie ist zudem eine echte Rockröhre. "Ich gehe gerne auf Konzerte - Rock, so Richtung Queen, Tote Hosen, Rolling Stones, Sting", erklärt die 58-Jährige.

Konrad (61) Konrad betreibt mit Leidenschaft seine Pferdepension und eine Geflügelzucht. Seit 14 Jahren lebt der 61-Jährige bereits allein auf dem Hof in Diepholz. Seine Frau verstarb, nachdem sie gemeinsam das Anwesen gekauft hatten. Nun sucht Konrad nach einer neuen Liebe, die auch so "tierverrückt" ist, wie er.

Manfred (38) Gemeinsam mit seinem Vater betreibt Manfred einen Bio-Milchviehbetrieb in Oberbayern. Zudem ist er Berufsschullehrer im Bereich Landwirtschaft und gibt Fachpraxis-Unterricht auf seinem Hof. Manfred trennte sich von seiner ersten Frau und hat eine Tochter. Das Tanzen gehört zu seinen Hobbys.

Marcel (29) Die Mutter und der Stiefvater von Marcel kümmern sich um den Gasthof in Unterfranken, während der 29-Jährige den landwirtschaftlichen Teil übernommen hat. Auch geschlachtet wird auf seinem Hof. Musik und Sport gehören zu seinen Hobbys.

Martin (36) In Hessen widmet sich Martin dem Acker- und Weinbau. Mit seinen Eltern, seinem Bruder und seinen zwei Kindern lebt der 36-Jährige in dem Mehrgenerationenhaushalt. Zu seinen Hobbys zählen das Kochen und Sport.

Marvin (30) Marvin betreibt eine ungewöhnliche Farm in Nordrhein-Westfalen. Der 30-Jährige züchtet Kamele. Insgesamt 16 Trampeltiere, zwei Lamas und neun Alpakas gehören dazu. Der gelernte Kfz-Meister ist seit einem Jahr Single und sucht nach einer sportlichen Frau, die sich ebenfalls gut mit Trampeltieren versteht.

Michael (46) Eine Damwild-Zucht und eine Schafherde gibt es bei Michael zu sehen. Zudem baut der 46-Jährige Obst und Gemüse an. Die Frau, die Michael gefällt, sollte zwischen 30 und 45 Jahren alt, familiär und bodenständig sein und Spaß an der Landwirtschaft haben

Paul (22) Motorräder und die Tiere auf seinem Hof sind Jungbauer Paul besonders wichtig. Obwohl der 22-jährige aus Sachsen noch so jung ist, sucht er schon nach der Frau für das Leben.

Simon (30) Kraftsport und Fahrzeuge - zwei Dinge, die zu Simons Hobbys zählen. Der Bio-Ackerbau aus Unterfranken versorgt 100 Hühner und 30 Hektar Ackerland. Simon ist Maschinenbauingenieur und sucht nach einem Jahr als Single eine neue Partnerin an seiner Seite.