"Bauer sucht Frau": Die Hofwoche beginnt mit großen Überraschungen

Nach dem Scheunenfest ist vor der Hofwoche. In Folge zwei begrüßten die Bäuerinnen und Bauern ihre Auserwählten bei sich zu Hause. Natürlich durfte ein standesgemäßer Empfang nicht fehlen. Während die einen auf den Traktor als Transportmittel setzten, fuhren die anderen mit der Pferdekutsche vor. Das freute besonders Elke, die Hans bereits vor dem Scheunenfest ihre Liebe zu Pferden offenbart hatte. Während der Kutschfahrt knisterte es gewaltig zwischen den beiden. „Wir hatten uns an den Händen gehalten und ich hatte den Eindruck, wir haben beide das Gleiche gefühlt“, resümierte der 65-Jährige im Nachhinein.

Auch zwischen André und Julia sprühten nach der Kutschfahrt die Funken. Der Milchbauer hatte für seine Auserwählte direkt eine süße Überraschung parat: Hofhündin Pirka hatte kürzlich Nachwuchs bekommen. Die kleinen Hundewelpen brachten Julias Herz direkt zum Schmelzen. „Die haben noch nach Milch gerochen. Da wird einem natürlich ganz Wohl ums Herz“, schwärmte die 29-Jährige. Auf Lukas, dem Auserwählten von Bäuerin Carolin, wartete ebenfalls eine Überraschung auf dem Hof. Die sorgte bei dem Bahn-Disponenten für großes Staunen. Aufgrund eines Wasserschadens im Haus durfte Lukas einen Luxus-Camper im Garten beziehen. Die Ausstattung begeisterte Lukas auf Anhieb: „Ist ja krass! Das ist alles nur für mich?“ „Freut mich, wenn es dir gefällt“, entgegnete Carolin erleichtert. Für die beiden ging es im Anschluss direkt in den Kuhstall zum Kälbchen füttern. Hier lernte Lukas zum ersten Mal Carolins Vater kennen. Die beiden Männer verstanden sich auf Anhieb gut. „Er hat direkt gut mit meinem Vater harmoniert und konnte sich da direkt beweisen“, schwärmte Carolin begeistert.

Bauer Christoph zeigte seiner Auserwählten Lisa auf der Fahrt zum Hof seine Zungenfertigkeit, indem er einen Kirschstängel allein mit der Zunge verknotete. „Damit habe ich ganz schön gepunktet“, ist sich der Festival-Fan sicher. „Sehr faszinierend, was er mit der Zunge und dem Kirschstiel kann“, findet Lisa, die ihrem Bauern gleich mal ein Geständnis machen muss. Aufgrund von Uni-Prüfungen kann die Studentin nur drei Tage bleiben. Für Christoph kein Problem. Er war froh, dass seine Auserwählte überhaupt zu ihm auf den Hof gekommen ist.

Ackerbauer Stephan holte seine Laura zu sich auf den Hof. Für die Fahrt mit dem Traktor hatte er im Vorfeld extra eine Bank gebaut, die perfekt auf den Anhänger passt. Laura ist hin und weg. Die Fahrt war zwar holprig, das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. „Wir lachen sehr viel zusammen“, erklärte Laura. Während sich die beiden in der Hofwoche voll und ganz aufeinander einlassen können, hatte Bullenzüchter Siegfried gleich zwei Damen auf seinen Hof eingeladen.

Siegfried sorgt sich um seine Damen

Nachdem sie ihre Zimmer bezogen hatten, durften Patricia und Simone sofort mit auf die Weide. „Die Mädels hatten keine Angst. Die sind rein, aber ich hatte Angst um die Mädels. Ein ausgewachsener Bulle hat ein Lebendgewicht von 700 Kilo.“ Aus diesem Grund hielten Patricia und Simone auch den nötigen Sicherheitsabstand ein. „Ich fand es gut, dass er sich Sorgen gemacht hat, dass uns was passieren könnte“, resümierte Patricia hinterher. Ganz so rosig wie in Folge zwei wird es allerdings nicht weitergehen. Wie Inka Bause ankündigt, wird ein Paar die Hofwoche vorzeitig beenden.