"Bauer sucht Frau": Diese 6 Fakten zur RTL-Show kanntest du noch nicht!

In diesem Jahr sucht "Bauer sucht Frau" bereits zum 20. Mal nach der großen Liebe für die Singles aus der Landwirtschaft. Keine andere TV-Kuppelshow ist so erfolgreich wie "Bauer sucht Frau". Von Beginn an führt Moderatorin Inka Bause durch die Sendung. Wir werfen einen Blick auf die "Zahlen, Daten und Fakten" zur beliebten RTL-Show.