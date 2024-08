"Bauer sucht Frau": Diese Beziehungen sind in die Brüche gegangen

Die Kultserie „Bauer sucht Frau“ läuft bereits seit 20 Jahren und gilt als eine der erfolgreichsten Dating-Shows im deutschen Fernsehen. Inka Bause hat bereits viele Paare zusammengebracht und einige Male die Hochzeitsglocken läuten lassen. Doch einige Beziehungen haben den Härtetest des gemeinsamen Lebens auf dem Hof nicht überstanden. Wo es ordentlich gekracht hat und wieso so viele Beziehungen in die Brüche gegangen sind, erfahrt ihr hier.

Das ein oder andere Paar wurde gerne während der Dreharbeiten als Traumpaar bezeichnet, doch die Realität und der Alltag der Kandidaten holten sie schnell wieder ein. So zum Beispiel Mandy und Michael, die 2022 bei „Bauer sucht Frau“ dabei waren. Sie schworen sich in ihrer gemeinsamen Hofwoche die ewige Liebe und versprachen einander, dass sie gemeinsam „bis ans Ende der Welt“ gehen wollten. Das Statement zu ihrer Trennung nach den Dreharbeiten erschien erschreckend schnell. Der unterschiedliche Lebensstil und Alltag sei zu belastend. Ähnlich lief es bei Mathias und Sabrina aus Staffel 17. Sie galten während der Dreharbeiten ebenfalls als Traumpaar, sie zog sogar zu ihm auf den Hof. Nur wenige Monate später erschreckten auch sie ihre Fans mit ihrem Statement zur Trennung. Dabei betonten sie, dass kein böses Blut geflossen ist und sie sich im Guten getrennt haben.

Überraschung in Jubiläumsstaffel

Ganz so friedlich war die Trennung von Jörg und Patricia aus Staffel 18 nicht. Bei ihrem Kennenlernen schwärmten sie noch voneinander und sprachen von „Liebe auf den ersten Blick“. Kein Jahr später dann die Trennung: Jörg habe nicht gut kommuniziert und Patricia nicht zugehört. Außerdem soll etwas passiert sein, was nicht Ungeschehen gemacht werden kann. Die Trennung ging von Patricia aus, die sich ebenfalls auf Instagram mit dramatischen Zeilen äußerte: „Schmerz in der Seele und ein Herz voller Tränen“. Zudem hatten die beiden wohl unterschiedliche Zukunftsvorstellungen. Jörg gibt aber zu, immer für Patricia zu kämpfen und sie gerne wieder bei sich haben zu wollen.