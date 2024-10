„Bauer sucht Frau“: Diese Paare sind Zuschauer-Lieblinge!

Seit 20 Jahren ist die Show „Bauer sucht Frau“ eine der beliebtesten Dating-Shows im deutschen Fernsehen. Zahlreiche Paare haben sich in den vergangenen Staffel schon durch Inka Bause kennen- und lieben gelernt. Anlässlich der Jubiläumsstaffel werden auch die Zuschauer auf Instagram gefragt: „Wer ist euer absolutes Lieblingspaar aus den letzten 19 Staffeln?“. Die Antworten sind sehr eindeutig, 3 Paare sind die absoluten Favoriten. Hier erfahrt ihr, welche das sind und wie es ihnen heute geht.

Sympathie und Bodenständigkeit Eins der beliebtesten Paare der letzten Staffeln sind Iris und Uwe Abel. Der schüchterne Schweinebauer und die herzliche Iris lernten sich 2011 in der 7. Staffel kennen. Bereits in der Hofwoche knisterte es zwischen den beiden und sie ergänzten sich wunderbar. Uwe war seit Beginn sehr zurückhaltend, was ihn schnell zum Zuschauerliebling machte. Iris beeindruckte ihn mit ihrer offenen Art und sie wurden zu einem Paar. 2013 läuteten dann bereits die Hochzeitsglocken. In den weiteren Jahren nahmen sie an verschiedenen TV-Formaten teil und begeisterten die Zuschauer immer wieder mit ihrer liebevollen Art zueinander und ihrer harmonischen Beziehung. Selbst im „Sommerhaus der Stars“, wo bereits viele Beziehungen an den Challenges und dem engen Zusammenleben gescheitert sind, hält ihre Beziehung stand. Sie holen sich sogar den Titel und werden Promipaar des Jahres 2018. In den sozialen Medien sind sie stets präsent und zeigen ihr gemeinsames Leben auf dem Hof. Doch nicht nur die schönen Momente werden mit den Zuschauern geteilt, auch Rückschläge. So wie etwa Iris‘ gesundheitliche Probleme, doch Uwe zeigt sich immer als unterstützend und steht ihr zur Seite. Sie gelten seit vielen Jahren als das bodenständigste und liebevollste Paar.

Anja und Bruno gehören bei den Zuschauern ebenfalls zu einem der Traumpaare. Die beiden waren bei der dritten Staffel im Jahr 2007 dabei und verliebten sich in der gemeinsamen Hofwoche, wo Bruno ihr seine Gefühle gesteht. Die Frohnatur Anja zog nach einem Jahr Fernbeziehung zu Bruno auf den Hof woraufhin die beiden heirateten. Und das nicht zu klein, Moderatorin und Verkupplerin Inka Bause durfte nicht fehlen. Auch Anja und Bruno zeigen verletzliche Seiten von sich, indem sie ihren Followern von ihren Schicksalsschlägen berichten. Dazu gehört Anjas Streptokokken Erkrankung im Jahr 2009, wegen der sie in Lebensgefahr war und schließlich erfuhr ,dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. 2011 berichten sie dann von einem gemeinsamen Autounfall, wo sie glücklicherweise ohne schlimmere Verletzungen herausgehen konnten. Dann ging es wieder bergauf. 2015 nahmen sie gemeinsam an der Tanz-Show „Stepping-Out“ teil und belegten den dritten Platz. Sie sind bis heute glücklich verheiratet und der Beweis dafür, dass man in der Serie sehr wohl seine große Liebe finden kann.

Die absoluten Lieblinge Das wohl beliebteste Paar aller Zeiten sind Narumol und Josef. Sie bleiben allen Zuschauern am besten im Kopf, was vor allem an der fröhlichen Thailänderin Narumol liegt. Sie begeistert mit ihrer Geschichte und ihren lustigen Art. Als sie 18 Jahre alt war, gehörte ihr bereits der Gemüseladen ihrer Eltern und sie bekam ihr erstes Kind. Auf einer Deutschlandreise lernte sie Günther kennen, mit dem sie ebenfalls ein Kind bekam und 17 Jahre verheiratet war. Dieser verstarb jedoch. Josef lernte sie 2009 in der fünften Staffel „Bauer sucht Frau“ kennen und sie zog zügig zu ihm auf den Hof. Die beiden heirateten im Jahr 2010 und bekamen 2011 ihre gemeinsame Tochter Jorafina. Narumol begeisterte die Zuschauer vor allem mit ihrer lustigen Art und ihren sprachlichen Eigenheiten. Dazu gehört ihr berühmter Satz „Ich bin fick und fertig“. Sie nahm auch an TV-Formaten wie „Kampf der Realitystars“ teil und ist stets beliebt.

Weitere Paare, die sich immer noch der Beleibtheit ihrer Zuschauer erfreuen sind zum Beispiel Anna und Gerald, Anna und Max und Guy und Victoria. Wir hoffen, dass auch in dieser Staffel wieder viele Traumpaare dabei sind.