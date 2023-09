"Bauer sucht Frau": Immer mehr Landwirtinnen in der Dating-Show

Im Herbst wird die 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" mit Inka Bause ausgestrahlt. Erstmals suchen in dieser Staffel gleich 3 Bäuerinnen einen Mann zum Verlieben. In Zukunft könnten es noch mehr werden.

Neuer Rekord bei "Bauer sucht Frau" Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte der RTL-Dating-Show suchen neben den insgesamt zwölf Bauern gleich drei Landwirtinnen einen Mann an ihrer Seite. Die Geflügelbäuerin Stefanie die junge Pferdehalterin Alexandra sowie die Pferdewirtin Carolin sind in der 19. Staffel dabei.

Die erste Bäuerin nahm in der fünften Staffel bei "Bauer sucht Frau" teil. In den vorherigen Jahren waren in der Sendung nur Landwirte zu sehen gewesen. Von da an gesellten sich immer wieder Frauen unter die Bauern, doch mehr als eine Landwirtin war nur selten dabei. Deshalb war die Überraschung groß, als RTL für die 19. Staffel gleich drei Bäuerinnen vorstellte.

Tendenz steigend Eins ist dabei klar: Immer mehr Frauen nehmen bei "Bauer sucht Frau" teil. Seit 2015 gab es etwa keine einzige Staffel ohne eine weibliche Bäuerin. Die drei Kandidatinnen, die in der 19. Staffel zu sehen sein werden, sind deshalb keine Überraschung.

Im Gegenteil: Aus statistischer Sicht müsste die Zahl der Landwirtinnen bei "Bauer sucht Frau" weiter steigen. Laut landwirtschaft.de waren bereits im Jahr 2020 36 Prozent aller landwirtschaftlichen Arbeiter Frauen. Zum Vergleich: In der aktuellen Staffel sind gerade einmal 19 Prozent der Teilnehmer weiblich. Und die Zahl der Bäuerinnen steigt: Seit 2005 hat sich die Zahl von weiblichen Auszubildenen in landwirtschaftlichen Berufen mehr als verdoppelt. Es ist also davon auszugehen, dass sich in der Zukunft immer mehr Landwirtinnen bei "Bauer sucht Frau" auf die Suche nach der großen Liebe machen werden.