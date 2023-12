"Bauer sucht Frau"-Kandidatin bricht Hofwoche ab

„Meine Gefühle sind nicht so stark wie seine“, gesteht die 61-Jährige. Sie beschließt, die Hofwoche vorzeitig abzubrechen. Dietrich-Max-Helmut zeigt Verständnis für Susannes Entscheidung und gibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht ganz auf: „Wenn du sagst, dir ist es zu langweilig und ich habe noch niemanden und du willst dann wirklich mal in Rente gehen, schreibst du mir eine WhatsApp.“

Für Daniel und Valentina beginnt die Hofwoche gerade erst. Nervös empfängt der Viehwirt seine Auserwählte an der Bushaltestelle. Auf dem Hof wartet schon Daniels Familie auf die 21-Jährige. Der erste Eindruck scheint zu stimmen. Obwohl Valentina nur selten Alkohol trinkt, verspricht sie Daniels Oma, gemeinsam ein Bier zu trinken. „Es ist nicht der Normalfall, dass man direkt die Eltern kennenlernt, aber es ist Mega gewesen. Seine Eltern sind so lieb“, resümiert Valentina.

Direkt nach der Ankunft geht es für die Österreicherin aufs Feld. Hier will Daniel das Durchhaltevermögen seiner Herzensdame prüfen. Über ihr Arbeits-Outfit staunt der 26-Jährige dann doch sehr. Bauchfrei und mit Schlaghose greift Valentina zur Harke, um Unkraut zu jäten. Dabei stellt sie sich ziemlich gut an, wie Daniel findet: „Die Valentina hätte ich nie so erwartet. Sie wirkt wie eine Tussi, aber ist es nicht. Sie packt mit an und sieht dazu noch gut aus. Was will man mehr?“