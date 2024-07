"Bauer sucht Frau"-Landwirt lauert Inka Bause auf: "Das war gruselig"

"Unsere Bauern-Familie hält seit 20 Jahren ganz fest zusammen"

Vor 19 Jahren startete die Datingshow "Bauer sucht Frau". Zu den Single-Landwirten pflegt Moderatorin Inka Bause seit jeher ein enges, teilweise gar freundschaftliches Verhältnis. Im "Bild"-Interview verriet die 55-Jährige: "Unsere Bauern-Familie hält seit 20 Jahren ganz fest zusammen. Unser Sender und auch ich selbst habe für jeden, der mal Probleme hat oder dem es nicht gut geht, ein offenes Ohr." Auch abseits der Kameras stehe sie den Protagonisten der Sendung stets zur Verfügung: "Wer mich – natürlich in erste Linie in gewissen Bahnen per E-Mail – erreichen will, der tut das auch immer."