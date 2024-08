"Bauer sucht Frau"-Lieblinge: So leben Narumol und Josef

Narumol und Josef gehören zu den beliebtesten Paaren, die je an der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" teilgenommen haben. Kein Wunder - die beiden sind nicht nur sympathisch, fröhlich und lustig, bei ihnen hat auch Amor ins Ziel getroffen. Seit 2010 ist das Paar verheiratet. Zeit mal nachzufragen, wie es Narumol und ihrem Milchbauer heute geht. Dabei hat die Thailänderin Einblicke in ihr Eheleben gegeben.

Ihr Trick, um die Liebe auch in stürmischen Zeiten am Laufen zu halten: "Zähne zusammenbeißen, Ohren auf Durchzug und nicht weglaufen, wenn es schwierig wird", so ihr Beziehungsratschlag. Vor allem sollte man immer "für seine Liebe kämpfen", denn "auch wenn die Luft zwischen uns mal brennt, wir gehören zusammen", erklärt Narumol im Interview mit "Das neue Blatt".

Nach "Bauer sucht Frau"

Seit der Teilnahme von Narumol und Josef an "Bauer sucht Frau" ist viel passiert bei dem Paar. Narumol machte ihre Leidenschaft zum Beruf und schneidert Dirndl. Zudem war sie in weiteren TV-Shows zu sehen. So nahm sie 2021 an „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ teil, wo sie unter anderem gegen Claudia Obert, Leon Machère und Loona antrat. Ebenfalls 2021 war Narumol Kandidatin bei „GRIP – Promi Kart Masters“. 2022 bekam die Familie mit „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ eine eigene TV-Serie bei RTLZWEI. Für die Zukunft haben Narumol und Josef auch schon alles geplant. Den Hof in Bayern sollen irgendwann mal die Töchter Jenny und Jorafina übernehmen. Dafür wurde das Gut bereits modernisiert.