"Bauer sucht Frau"-Romanze endet für Andreas überraschend dramatisch

Sie galten als das Traumpaar der 14. Staffel von "Bauer sucht Frau": Andreas, der bodenständige Landwirt aus der Schweiz, und Inge, die charmante Hessin, die für die Liebe sogar bereit war, ein neues Leben in Kanada zu beginnen. Doch das, was vor Millionen Zuschauern im Fernsehen wie ein modernes Märchen begann, endete hinter den Kulissen in einem Drama, das jetzt für Schlagzeilen sorgt.

Trennung und Vertrauensprobleme

Im großen Jubiläums-Special "Das ganz große Wiedersehen" sprach Andreas nun erstmals offen über die Trennung. Mit gebrochener Stimme gestand der 74-Jährige: "Sie hat mich verlassen." Der Grund? "Es gab einfach Schwierigkeiten. Inge ist sehr misstrauisch. Sie hatte wenig Vertrauen in mich", erklärte Andreas. Trotz aller Bemühungen fanden die beiden nicht zueinander. Heute lebt Andreas weiterhin in Deutschland, einem Land, in dem er sich nach eigenen Aussagen fremd fühlt. "Mein Plan ist, wieder nach Kanada zurückzukehren", so der gebürtige Schweizer. Doch ob er dort den zweiten Neuanfang wagt, bleibt unklar.