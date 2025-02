„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser legt Ehe-Deadline fest!

Aktuell befinden sich „Bauer sucht Frau“ Star Anna und Gerald Heiser in einer Ehekrise. Mit allen Mitteln versuchen sie für ihre Ehe zu kämpfen. Zuletzt gab die 34-Jährige bekannt, dass sie eine Paartherapie begonnen haben. Gibt es also noch eine Chance für die Liebe?

Für ihre Familie, aber vor allem für ihre Ehe kämpfen Anna und Gerald Heiser aktuell um ihre Beziehung. Zuletzt gab die 34-jährige auf Instagram bekannt, dass sie eine Paartherapie begonnen haben, um einerseits ihre Partnerschaft zu stärken, andererseits aber an individuellen Problemen zu arbeiten: „Wir möchten auch individuell an uns arbeiten, alte festgefahrene Muster durchbrechen und unsere persönliche Vergangenheit aufarbeiten, die uns als Paar belastet.“ Später wolle sich die gebürtige Polin nämlich niemals vorwerfen können, nicht alles für ihre Ehe versucht zu haben.

Deadline bis Dezember 2025

Dennoch setzt sie sich eine Deadline, wie sie in einem weiteren Post in den Sozialen Medien verkündet: „Ständig schwanke ich zwischen Hoffnung - dass wir zueinander finden - und dem Gefühl, keine Kraft mehr für einen weiteren, für diesen Kampf zu haben. Deshalb habe ich für mich persönlich eine Grenze gesetzt: Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten. Danach werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Das mag egoistisch klingen, aber ich tue das für mich.“ Ist es überhaupt sinnvoll, sich eine solche Deadline zu setzen? RTL hat bei einer Familienberaterin nachgefragt.