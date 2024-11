"Bauer sucht Frau": Strenge Gerüche und Differenzen am Morgen

Zwischen Mutterkuhhalter Marcel und seiner Auserwählten Jasmin läuft es so gut, dass sich die beiden bereits Gedanken um eine gemeinsame Zukunft machen. Bei Weinbauer Martin und Hofdame Rebecca startet das Abenteuer dagegen gerade erst. Am Frühstückstisch zeigen sich direkt erste Differenzen...

In diesem Jahr feiert "Bauer sucht Frau" das 20. Jubiläum. Seit 2016 ist Ralf Herrmann als "Bauernreporter" im Einsatz und fühlt den Landwirten auf den Zahn. Im Interview blickt Ralf Herrmann auf ein besonderes Erlebnis mit den Bauern zurück, analysiert, wie sich der "typische" Landwirt verändert hat und was das faszinierende an seiner Arbeit ist.

In der vierten Folge von „Bauer sucht Frau“ macht ein Landwirt direkt Nägel mit Köpfen. Ob sie sich vorstellen könne, mal zu ihm zu ziehen, will Marcel von seiner Hofdame wissen. Jasmin sieht ihn strahlend an. Sie könne zwar nicht von heute auf Morgen alle Zelte in ihrer Heimat abbrechen, immerhin hat die 30-Jährige auch einen zehnjährigen Sohn, trotzdem wolle sie zukünftig gerne die Wochenenden bei Marcel auf dem Hof verbringen. Das imponiert dem Landwirt doch sehr. Romantisch nehmen die beiden in der Schaufel des Radladers Platz und genießen den Ausblick auf der Weide. Zwischen den beiden scheint es tatsächlich gefunkt zu haben.