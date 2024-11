„Bauer sucht Frau“: Tränen, überraschender Abschied und ein Date in der Luxus-Limo!

In Folge sieben der Kuppelshow jagte eine Überraschung die nächste. Während Bauer Heino seinen Auserwählten mit einem echten Luxusgefährt vom Bahnhof abholte, musste Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia sich schon am ersten Morgen von einem ihrer Auserwählten verabschieden...

Abschied von Saskia: "Das ist leider nichts für mich" „Ich habe kein gutes Gefühl. Das ist einfach leider nichts für mich“, gestand Dachdecker Rai Saskia nach der ersten Nacht auf dem Hof. Es liege nicht an ihr, er könne nur zu dritt nicht so aus sich herauskommen, weshalb er die Entscheidung getroffen habe, zu gehen. Saskia wirkt überrascht, zeigt aber Verständnis: „Das hat mich schon überrascht. Ich habe das aber nicht als Korb empfunden, sondern verstanden, dass es an der Gesamtsituation liegt.“ Martin freut sich dagegen nun sehr auf die Hofwoche mit Saskia: „Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass Saskia und ich nun mehr Zweisamkeit auf dem Hof haben.“

Yanik und Michelle wollen sich wiedersehen Bei Yanik und Michelle geht die Hofwoche bereits dem Ende entgegen. Haben sich bei den beiden tatsächlich echte Gefühle entwickelt? Zumindest wollen sich die beiden, trotz Entfernung, schnell wiedersehen. „Es ist ein weit, aber es ist machbar. Wenn wir zusammengehören, werden wir auch zusammenkommen!“, meint Michelle. Sie habe sich schon ein wenig in Yanik „verschossen“, gesteht sie im Einzelinterview. Sie könne sich sogar vorstellen, in der Zukunft zu Yanik zu ziehen. „Da fühle ich mich geehrt“, entgegnet der 22-Jährige strahlend und nimmt seine Auserwählte fest in den Arm.

Hofdame Rebecca gesteht: "Ich brauche einen Mann, der mich aus der Reserve lockt" Weinbauer Martin muss für seine Rebecca dagegen einen Gang zurückschalten. Zumindest was die Arbeit betrifft. „Ich kenne den Freizeit-Martin noch gar nicht“, lächelt die 40-Jährige. Der hat prompt eine Idee für den Feierabend. Beim gemeinsamen Planschen im Whirlpool und einem Glas Wein sprechen die beiden Klartext. Wieso er sich manchmal so schüchtern verhalte, will Rebecca wissen. „Ich bin nicht der Draufgänger-Typ und lasse es gerne etwas langsamer angehen“, erklärt Martin. „Ich brauche einen Mann, der mich aus der Reserve lockt“, gesteht Rebecca und ist sich sicher, dass Martin das schaffen kann.

Jasmin und Marcel planen eine gemeinsame Zukunft Jasmin und Marcel sind sich einig, die Zukunft gemeinsam miteinander verbringen zu wollen. „Wenn ich dich anschaue, dann macht mich das richtig glücklich. Wenn du bei mir bist, habe ich ein richtiges Kribbeln im Bauch“, gesteht sie Marcel, der zu Tränen gerührt ist. „Das berührt mich unheimlich, wenn die Jasmin so offen über ihre Gefühle spricht. Ich denke, dass aus der Verliebtheit eine große Liebe wächst“, so der Mutterkuhhalter.