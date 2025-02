"Bergdoktor"-Finale schockiert mit überraschender Wendung

"Bergdoktor"-Fans müssen sich auf schockierendes Finale gefasst machen

Die letzte Folge der 18. Staffel zeigt das ZDF am 6. März. Wer vorab nicht wissen möchte, was im Finale passiert, sollte an dieser Stelle besser nicht weiterlesen. Für alle anderen sei gesagt: Es wird dramatisch und es muss Abschied genommen werden. Passend zum Thema heißt die letzte Episode "Herzschmerz". Die Liebe von Martin Gruber war ein großes Thema in den aktuellen Folgen. Nach einer turbulenten Zeit wird es ein Happy End für den Bergdoktor und seine Partnerin Karin (Hilde Dalik) geben. So gut läuft es bei Rolf Pflüger (Wolfram Berger) und seiner Tochter Caro (Barbara Lanz) nicht. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden, der sich um den Landhandel dreht. Rolf möchte, dass dieser von seiner Enkelin Lilli (Ronja Forcher) übernommen wird, was seine Tochter Caro als Verrat ansieht. "Ich weiß mindestens so gut wie du, wie man die Dinge schmutzig spielt. Nimm es als Versprechen, Papa", droht sie ihrem Vater. Es folgt ein dramatisches Ereignis.