"Bergdoktor" Hans Sigl übernimmt ungewöhnliche TV-Rolle

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer verbinden Hans Sigl mit der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Nun wagt sich der Schauspieler in ein neues Genre. Alle Informationen zu seinem neuen Film findest du hier.

Herausfordernder Dreh in Portugal Die Dreharbeiten zu Sigls neuem Fernsehfilm „Flucht aus Lissabon“ fanden – wie der Titel bereits vermuten lässt – in Lissabon und Umgebung statt. Wie der Schauspieler in einem Interview mit dem ZDF berichtete, stellte vor allem die knappe Zeit eine große Herausforderung dar. Obwohl am Set drei Sprachen – Portugiesisch, Deutsch und Englisch – gesprochen wurden, gelang es dem Team, eine enge Zusammenarbeit zu schaffen. „Ein sehr schönes Miteinander war das – so stelle ich mir internationale Zusammenarbeit vor“, beschreibt Sigl abschließend die Dreharbeiten.

Entführung und Fluchtmission Als eine von Interpol organisierte Fluchtmission für die Cybercrime-Informantin und Informatikerin Sophia Moreno (Hana Sofia Lopes) scheitert, wendet sich das BKA an Tom Fährmann (Hans Sigl). Der Menschenrechtsaktivist und erfahrene Fluchthelfer soll die Kronzeugin in ein sicheres Versteck an der portugiesischen Küste bringen. Trotz anfänglicher Zweifel stimmt er zu und sieht sich schon bald mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Sophia ist untergetaucht, während ihr siebenjähriger Sohn von der Hacker-Organisation entführt wurde, vor der sie selbst zu fliehen versucht.

Wahlmanipulation in einem afrikanischen Land Die Entführer stellen jedoch eine Bedingung: Das Kind wird nur im Austausch gegen eine von Sophia entwickelte Software freigelassen. Mit dieser möchte die Organisation die Präsidentschaftswahlen im afrikanischen Land Kitwana beeinflussen und dem autoritären Machthaber zum Sieg verhelfen. Sophia und Tom stehen vor einer schweren Entscheidung und die Zeit, um eine humanitäre und politische Katastrophe abzuwenden, läuft ihnen davon.

Aktuelles Thema und zukünftige Herausforderung Die Gefahr von Wahlbeeinflussung durch Fake News ist in der jüngeren Vergangenheit bereits bei verschiedenen Wahlen deutlich geworden und wird bei zukünftigen Abstimmungen ein immer bedeutenderes Thema. Der Film greift diese Problematik auf, wie Hans Sigl im ZDF-Interview betont: „Hier setzt dieser Film an und schafft hoffentlich ein Bewusstsein, dass man grundsätzlich kritischer bei vermeintlichen News ist und sich breiter aufstellt, damit man nicht in die Falle tappt.“

TV-Ausstrahlung im März Der 90-minütige Thriller von Regisseurin Steffi Doehlemann wird am 17. März 2025 im ZDF ausgestrahlt. Für alle, die nicht so lange warten möchten, steht der Film bereits ab dem 21. Februar in der ZDF-Mediathek zum Streamen bereit.