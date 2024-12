"Bergretter"-Finale endet mit großem Knall: ZDF äußert sich dazu

Am Donnerstag, dem 12. Dezember zeigte das ZDF die letzte Folge der 16. Staffel der beliebten Serie "Die Bergretter". Für Markus Kofler (Sebastian Ströbel) wurde es kein schönes Ende. Seine Partnerin Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé) machte mit dem 47-jährigen Schluss. Ein Grund dafür, war die Freundschaft zwischen dem "Bergretter" und Nina Busch (Josephin Busch), die mit Markus Kofler in einer WG zusammenwohnte. Nina verschwand plötzlich und hinterließ Markus Kofler einen Brief, der viele "Bergretter"-Fans schockierte. Nun hat sich das ZDF dazu geäußert.

Hat Markus Kofler zwei Frauen aus seinem Leben verloren? In der letzten "Bergretter"-Folge kam es zur Aussprache zwischen Markus Kofler und seiner Freundin Alex. Seine Partnerin erklärte ihm, dass er nicht der Mann sei, den sie brauche. Zudem störte sie sich bereits in den vorherigen Folgen, an der innigen Freundschaft zwischen Markus Kofler und Nina. Der "Bergretter" hatte Nina in schweren Zeiten geholfen und wohnt mit ihr zusammen. Das wollte Alex nicht weiter hinnehmen und verließ Markus Kofler. Ob es ein Bruch für immer ist oder ob ein Liebescomeback möglich ist, bleibt ungewiss.

ZDF äußert sich zu Nina Busch Doch es scheint, dass Markus Kofler gleich zwei Frauen aus seinem Leben in der letzten Folge verloren hat, denn er erhielt nach der Trennung von Alex, einen Brief von Nina. "Lieber Markus, wenn du das liest, bin ich schon weg", schreibt Nina und ist verschwunden. Nachdem sie sich für die schöne Zeit im Team bedankt hatte, hieß es weiter im Brief: "Ich hab das Gefühl, ich helfe dir jetzt am meisten, wenn ich gehe …". Bedeutet dieser Abschiedsbrief nun, dass die beliebte Schauspielerin die "Bergretter"-Serie für immer verlassen hat? Müssen die Zuschauer in Staffel 17 auf Nina verzichten? Das ZDF hat sich auf Nachfrage von Bunte.de zu den Fragen geäußert. "Die Stoffentwicklung ist im Moment noch nicht so weit, um genau sagen zu können, ob und wie es mit der Figur Nina weitergeht", erklärt der Sender.