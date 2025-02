"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel wird GNTM-Juror

Sebastian Ströbel, bekannt aus "Die Bergretter", wird als Juror in der 20. Staffel von "Germany"s Next Topmodel' auftreten. Heidi Klum und Ströbel kennen sich bereits aus der ZDF-Serie, in der Klum eine Gastrolle spielte.

Am 13. Februar startet die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Bereits im Vorfeld hat Heidi Klum (51) verraten, dass TV-Star Sebastian Ströbel (48) als Gast-Juror auftreten wird. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der beliebten ZDF-Reihe "Die Bergretter" bekannt. Mit Heidi Klum machte er bereits in der Vergangenheit Bekanntschaft.

Dass der Serienstar als Juror in der Model-Show mitwirkt, kommt nicht von ungefähr. Schon vor einiger Zeit standen er und Klum gemeinsam vor der Kamera. Die GNTM-Chefin spielte eine Episodenrolle in "Die Bergretter" und musste in der Serie aus einer brenzligen Situation gerettet werden – natürlich von Sebastian Ströbel alias Markus Kofler.

Sebastian Ströbel über Heidi Klums "Bergretter"-Auftritt: "Ich fand sie ganz toll" In der zweiten Folge der 15. Staffel von "Die Bergretter" verkörperte Heidi Klum die Event-Managerin Isabell Klett. Bei einer Modenschau-Planung geriet ihre Figur in eine dramatische Lage: Nach einem Motorradunfall hing sie an einer Felswand. In letzter Sekunde kam die Rettung – Sebastian Ströbel zog sie aus der Gefahrenzone. Der ZDF-Star war schon damals von den Schauspielqualitäten des Models beeindruckt: "Ich fand sie ganz toll. Sie hat das ganz toll gemacht."

Privat ist Heidi Klum ein großer Fan der Serie. In einem Instagram-Video zur Serie erzählte sie, dass sie und ihr Mann Tom Kaulitz (35) regelmäßig "Die Bergretter" schauen. Die Begeisterung begann durch einen Zufall: Während eines Aufenthalts in den Bergen entdeckten sie die Serie für sich.

Neue GNTM-Staffel läuft erstmalig an zwei Abenden pro Woche Jetzt folgt der Gegenbesuch: Sebastian Ströbel wird als Gast-Juror in der ProSieben-Show auftauchen. Noch ist nicht bekannt, in welcher Folge er zu sehen sein wird. Sicher ist jedoch, dass Heidis Tochter Leni Klum (20) bereits zum Staffelauftakt am 13. Februar mit dabei ist.

Die Jubiläumsstaffel bringt zudem eine Neuerung: Zunächst werden die weiblichen Models donnerstags antreten, die männlichen Talente bekommen ihren Auftritt dienstags. Nach sechs Wochen werden die Gruppen zusammengeführt.

