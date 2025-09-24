Bernd das Brot begeistert John Oliver bei „Last Week Tonight“ im US-TV

Das war wohl der Ritterschlag! Bernd das Brot live im US-Fernsehen. Das hätte sich auch Tommy Krappweis, der die Kult-Figur 2000 mit seinem Partner Norman Cöster erfand, nicht träumen lassen. "Das war's. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen könnte, nachdem Bernd in der besten Late-Night-Show des Universums war."

John Oliver von "Last Week Tonight" ist riesiger Bernd das Brot-Fan! Im Interview mit der Agentur teleschau schilderte Komiker, Autor, Regisseur, Produzent, Stuntman und Musiker Krappweis, wie es zum zehnminütigen Auftritt innerhalb der populären HBO-Late-Night-Show "Last Week Tonight" mit Moderator John Oliver kam – und was ihn davon abhielt, selbst zur Show in die USA zu fliegen.

Vor Millionen von Zuschauern outete sich Talkmaster John Oliver unlängst als riesiger Bernd das Brot-Fan. "Ich liebe ihn so sehr", gestand Oliver und stellte seinem Publikum die deutsche Kult-Figur aus dem Kinderkanal von ARD und ZDF als "fatalistisch, anti-sozial und chronisch depressiv" vor. Oliver: "Dieser Typ bringt dich echt total runter." Trotzdem: "Ich bin von ihm besessen. Er ist wohl das Deutscheste, das ich je gesehen habe."

Eigens aufgenommener Sketch mit Originalsprecher Jörg Teichgraeber Er belegte es mit Einspielern, die Bernd unter anderem bei einer Neujahrsansprache 2004 zeigten, in der er seinen Fans für das neue Jahr nichts Gutes verkündete: "Es wird schlimmer als schlimm. Glaubt mir, es wird die Hölle. Lasst alle Hoffnung fahren." Oliver feierte den krümeligen Miesepeter und zeigte auch einen Clip, in dem Bernd-Schöpfer Tommy Krappweis kurz erzählt, wie er und Norman Cöster die Kult-Figur vor 25 Jahren erfanden.

Im teleschau-Interview gestand Krappweis, dass er und sein Team "völlig begeistert" gewesen seien, als die Anfrage aus Amerika kam. Eine Redakteurin der Late-Night-Show hatte Bernd im Internet entdeckt. Danach kam es zu einer "Kooperation übers Meer", so der 53-Jährige. Die Teams von "Last Week Tonight" und der Bernd das Brot-Produktionsfirma Brummfilm hätten gemeinsam den Beitrag und vor allem den abschließenden Sketch entwickelt – inklusive eines Einsatzes von Bernd-Sprecher Jörg Teichgraeber, der seine Texte an seinem Wohnort in Schweden einsprach.

Deshalb reiste Bernd das Brot-Schöpfer Tommy Krappweis nicht mit in die USA Es sei, gab Krappweis zu, auch darüber nachgedacht worden, mit Bernd-Puppe nach Amerika zu fliegen. Allerdings wurde der Plan nicht nur aus Zeitgründen verworfen. Krappweis: "So wie ich mich auf Social Media positioniere, würde ich da im Moment wohl gar nicht reinkommen". Damit spielte er auf die derzeitige Situation in den USA an, wo Einreisende auf ihre regierungskritischen Äußerungen in den sozialen Medien durchleuchtet werden.

Natürlich fühlt sich Krappweis als Komiker ("RTL Samstag Nacht") den US-Comedy-Kollegen verbunden, die zuletzt wegen ihrer kritischen Witze bei Präsident Donald Trump in Ungnade fielen und daraus folgend sanktioniert (Stephen Colbert muss 2026 gehen) und suspendiert (Jimmy Kimmel) wurde. Für die Situation in den Vereinigten Staaten fand Krappweis ein deutliches Wort: "Gruselig."

Deshalb sei die Performance von Bernd das Brot eine wahrlich "geschichtsträchtige" gewesen, denn in der Sendung war es vor dem Bernd-Auftritt fast 30 Minuten lang ausschließlich um das Thema Jimmy Kimmel gegangen.

Bernd das Brot im Interview mit John Oliver Die letzten zehn Minuten gehörten dann Bernd das Brot, der 2000 im Kinderkanal Premiere feierte und spätestens 2003 zum Kultstar aufstieg, als er in der "Nachtschleife" des KiKa nach dem offiziellen Sendeschluss eingesetzt wurde. 2004 wurden Bernd – die "Ikone für das Recht auf schlechte Laune" – und sein Kreativ-Team um Krappweis mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet – eine Tatsache, die der neunmalige Emmy-Gewinner John Oliver in seiner Show am Sonntagabend ebenfalls erwähnte.

Oliver war von Bernd das Brot absolut begeistert. Nur das Interview zum Höhepunkt und Abschluss verlief anders, als geplant. "Es tut mir leid, dass ich dich störe", begann Oliver das Gespräch und Bernd das Brot antwortete kühl: "Warum tust du es dann?" Die Stimmung blieb berndmäßig frostig. Als sich Oliver als Moderator einer Comedy-Show vorstellte, war Bernd mäßig beeindruckt: "Comedy? Ich kann Comedy nicht leiden." Schließlich verabschiedete er sich von Oliver und dem US-Publikum mit seinem Lieblingsspruch: "Mein Leben ist die Hölle."

Sonderbriefmarke zum 25-jährigen Jubiläum Im Interview auf etwaige weitere US-Pläne von Bernd das Brot angesprochen, antwortete Krappweis defensiv: "Bernd hat so reagiert wie immer: 'Lasst mich in Ruhe', 'Ich mag kein Fernsehen', 'Ich will meine Raufasertapete anstarren'," schilderte Krappweis augenzwinkernd. "Aufmerksamkeit ist etwas, das Bernd kategorisch ablehnt."

Vielleicht gab es auch unterschiedliche Meinungen zur Internationalisierung der Brot-Karriere. Eine persönliche Stellungnahme von Bernd, dem US-Star wider Willen, war allerdings nicht zu erhalten. Denn Bernd das Brot hat sich verkrümelt. Krappweis musste zugeben: "Er hat sich mit einem Postpaket selbst an einen unbekannten Ort verschickt." Hierzu plünderte er, so stellte Krappweis fest, die Postkasse der Firma. "Er hat alle Sonderbriefmarken, die wir selbst gekauft haben, genommen und sich nach unbekannt verschickt." Anfang September wurde die Sonderbriefmarke Bernd das Brot anlässlich des 25-Jahre-TV-Jubiläums veröffentlicht.

Bernd ist also untergetaucht – und Krappweis frustriert: "Es ist eine Frechheit, eine Unverschämtheit", sagte er. "Bernd entzieht sich allem. So dankt er es uns – nämlich gar nicht."

