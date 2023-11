Besondere „Tatort“-Filme! Diese Krimi-Folgen waren anders

In die „Tatort“-Geschichte eingegangen ist ebenfalls die Folge „Reifezeugnis“. Erstmals wurde sie im März 1977 ausgestrahlt und gehört seitdem zu den am häufigsten wiederholten Filmen der Reihe. Das liegt nicht nur daran, dass sie von Wolfgang Petersen inszeniert wurde, der später bei Hollywood-Filmen wie „Air Force One“ und „Troja“ Regie führte. Im Gedächtnis blieb „Reifezeugnis“ vielen Zuschauern vor allem wegen der damals 15-jährigen Nastassja Kinski . Sie spielte die Schülerin Sina Wolf, die eine Beziehung mit ihrem Lehrer eingeht. Als einer ihrer Mitschüler tot aufgefunden wird, gerät sie unter Mordverdacht. Zum Skandal wurde es, dass die damals minderjährige Kinski in der Episode mehrfach nackt zu sehen war.

Einer der unheimlichsten Bösewichte

In der jüngeren Geschichte vom „Tatort“ brannte sich vor allem eine Folge in die Gedächtnisse vieler Zuschauer ein. „Borowski und der stille Gast“ wurde erstmals im September 2012 gezeigt und präsentierte mit Lars Eidinger einen prominenten Schauspieler als Bösewicht. Eidinger mimte Kai Korthals, der die Wohnungen von Frauen eindringt, ihre persönlichen Gegenstände benutzt und auch einige von ihnen umbringt. Die Darstellung von Eidinger geriet dabei so eindrucksvoll und bedrohlich, dass sich zahlreiche Zuschauer eine Fortsetzung wünschten. Und tatsächlich: Im November 2015 trieb Kai Korthals in „Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes“ erneut sein Unwesen. Es war das erste Mal, dass eine „Tatort“-Folge eine Fortsetzung erfuhr. Und damit nicht genug: In „Borowski und der gute Mensch“ vom Oktober 2021 kehrte Eidinger ein weiteres Mal als Kai Korthals zurück.