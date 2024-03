"Big Brother" 2024: Wer zieht ein? Infos zu den neuen Bewohnern

Über 60 Kameras, zehn Kilometer Kabel für Bild und Ton, ein Schlafzimmer mit Stockbetten und nur zwei Duschen auf engstem Raum: Damit müssen die 17 Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Staffel von "Big Brother" 100 Tage lang isoliert von der Außenwelt zurechtkommen. Das Motto: Alles ist basic. "Ich glaube, es gibt kein anderes Format, das so echt ist", erklärte Elisabeth Sofeso, Leiterin des Bereichs "Show und Reality" bei ProSiebenSat.1 Media SE, am Freitag im Rahmen einer Presseveranstaltung.

Schließlich bekomme man als Zuschauer einen sehr "authentischen Einblick" in das Zusammenleben der Menschen im sogenannten Container. "Big Brother", die Mutter der Reality-Formate im deutschen Fernsehen, setzt nach langjähriger Pause auch dieses Jahr auf Bewohnerinnen und Bewohner, "die vorher weder in sozialen Netzwerken noch im Fernsehen wirklich präsent waren", wie Sofeso weiß. Als am 28. Februar 2000 alles begann, gab es TikTok, Instagram und Co. noch nicht – "und genau da wollen wir jetzt anknüpfen".