"Big Brother": Was aus den Kandidaten von früher geworden?

Im März 2000 startete die erste Staffel von „Big Brother“ in Deutschland. Seitdem haben Dutzende Kandidaten viele Tage und Nächte im legendären TV-Container verbracht. Einige von ihnen kennt man bis heute.

Zlatko, Jürgen, Alex, Kerstin, John: An der ersten Staffel von „Big Brother“ nahmen einige Kandidaten teil, deren Namen bei Fans der ersten Stunde unvergessen sind. Der wohl heute noch bekannteste Kandidat der ersten Staffel ist Jürgen Milski. Nach dem Ende der Show nahm er mit seinem Container-Kumpel Zlatko Trpkovski die Single „Großer Bruder“ auf, die sich mehr als 800.000-mal verkaufte. Anschließend machte Jürgen Karriere als Mallorca-Sänger und Moderator beim Sender 9Live. Zudem brachte er 2003 seine Autobiografie „Ich sag’s“ auf den Markt.

Um Zlatko wurde es dagegen recht schnell ruhig. Nach dem Erfolg mit „Großer Bruder“ veröffentlichte er im Jahr 2000 das Album „Ich bleibe wer ich bin“. Zudem bekam er mit „Zlatkos Welt“ eine eigene (wenngleich kurzlebige) Doku-Serie und mit „Mr. Boogie“ einen eigenen Film. 2001 nahm er am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil, belegte unter zwölf Teilnehmern aber nur den sechsten Platz. Anschließend zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. 2019 war er Kandidat bei „Promi Big Brother“.

Einer der bekanntesten Kandidaten der zweiten Staffel von „Big Brother“ war Walter Unterweger. Er wollte mit der Teilnahme sein Medizinstudium finanzieren. Dennoch entschied er sich zunächst für eine Karriere in den Medien. Er brachte 2001 die Single „Ich geh nicht ohne dich“ heraus, mit der er Platz 3 der deutschen Charts erreichte. Zudem spielte er von 2001 bis 2003 in „Marienhof“ mit. Dort lernte er mit der Schauspielerin Henriette Richter-Röhl seine zukünftige Ehefrau kennen. 2003 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, brachte sein Medizinstudium zu Ende und wurde 2006 promoviert. Heute arbeitet er als Arzt in Berlin.