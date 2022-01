Birgit Schrowange bei SAT.1: Start und Infos zu ihren neuen Sendungen

Auf zu neuen Ufern – mit extra viel Frauen-Power: Birgit Schrowange kann auf über 40 Jahre Fernseherfahrung zurückblicken. Nun bringt sie diese bei ihrem neuen Heimatsender SAT.1 ein. Wie jetzt bekannt wurde, gehen am Montag, 7. März, gleich zwei neue Sendungen an den Start – die Reihe "Birgits starke Frauen" sowie zum Auftakt der Zusammenarbeit die Dokumentation "Ich, Birgit Schrowange!".

In der Reihe "Birgits starke Frauen", die ab 7. März jeweils montags, um 20.15 Uhr, bei SAT.1 und beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen ist, trifft die langjährige RTL-Moderatorin Mitstreiterinnen, bekannte wie unbekannte, von denen man sich eine Scheibe abschneiden kann. So lernt man unter anderem die 48-jährige Berlinerin Kerstin kennen, die nicht nur siebenfache Mutter, sondern auch voll berufstätige Hebamme ist.

Direkt im Anschluss an die erste Folge von "Birgits starke Frauen" zeigt SAT.1 am Montag, 7. März, um 22.15 Uhr, die Dokumentation "Ich, Birgit Schrowange!". Darin gibt die Fernsehmoderatorin selbst offene und exklusive Einblicke in ihren Alltag und ihre Lebensumstände.