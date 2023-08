"Blauer Panther TV- & Streaming-Award" 2023: Deine Stimme zählt!

Am 25. Oktober ist es wieder so weit: In München wird der „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ verliehen. Wir verraten, was den ehemaligen "Bayerischen Fernsehpreis" so besonders macht.

Es war ein gutes Jahr für deutsche Serien und Unterhaltungsshows: Die Netflix-Produktion „Kleo“ wurde vom Autor Stephen King weiterempfohlen, die vierte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ konnte an den Erfolg der ersten drei Ausgaben anknüpfen und „Gestern waren sie noch Kinder“ ist mit 21 Millionen Sichtungen die meistgestreamte Serie in der ZDF-Mediathek. Ein Zeichen dafür, dass diese Produktionen nicht nur im Feuilleton gut ankommen, sondern auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in ganz Deutschland. Und weil diese Stimmen so wichtig sind, dürft ihr beim Blauer Panther - TV & Streaming Award mitentscheiden. In den Kategorien „Fiktion“ und „Entertainment“ bestimmt das Publikum je über einen Preisträger. Die Gewinner des Publikumspreises, der von prisma präsentiert wird, werden im Rahmen der großen Award Show am 25. Oktober 2023 in der BMW Welt in München verkündet und ausgezeichnet.