Blockbuster und Klassiker: Das sind die TV-Highlights zu Weihnachten

Für viele Familien ist gemeinsames Fernsehen ein unverzichtbarer Bestandteil des Weihnachtsfests. Auch in diesem Jahr laufen auf den verschiedenen Sendern zahlreiche Filme, Serien und Shows, die an den Feiertagen vor das TV-Gerät locken. Hier bekommst du einen Überblick über die Highlights.

Unverzichtbare Klassiker Manche Filme gehören so fest zu Weihnachten wie der Baum und die Geschenke. Dazu zählt der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, der allein zu Heiligabend viermal läuft, nämlich im Ersten sowie bei BR, NDR und WDR. Vier Ausstrahlungen auf öffentlich-rechtlichen Sendern folgen an den beiden Weihnachtsfeiertagen.

Auch „Kevin – Allein zu Haus“ muss für viele Familien zu Weihnachten einfach sein. Für die Ausstrahlung zu Heiligabend um 20:15 Uhr ist zum wiederholten Mal Sat.1 zuständig. Der Sender zeigt zudem am 25. Dezember um 17:55 Uhr eine Wiederholung der Komödie mit Macaulay Culkin. Am selben Tag um 20:15 Uhr bekommst du auch den zweiten Teil „Kevin – Allein in New York“ in Sat.1 zu sehen.

Bei den drei „Sissi“-Filmen geraten viele Fernsehzuschauer zu Weihnachten ins Schwärmen. Die ARD strahlt den ersten und den zweiten Teil der Reihe am 25. Dezember ab 15:50 Uhr hintereinander aus. Der dritte Film „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ läuft dann am 26. Dezember um 16 Uhr auf dem gleichen Sender.

Ein echter Weihnachtsklassiker ist der Film „Ist das Leben nicht schön?“. Obwohl er bereits 1946 erschien, hat der Schwarz-Weiß-Streifen nichts von seiner Faszination verloren. Arte zeigt ihn am 23. Dezember um 20:15 Uhr sowie am ersten Weihnachtsfeiertag um 0:50 Uhr.

Blockbuster an den Weihnachtsfeiertagen Gerne zeigen die TV-Sender zu Weihnachten Filme, die zwar keinen Bezug zum Fest haben, aber dennoch gute Unterhaltung bieten. Dazu gehört „Fluch der Karibik“, den Sat.1 am 25. Dezember um 12:15 Uhr ausstrahlt. Um 13:35 Uhr zeigt Kabel eins das Action-Duo Bud Spencer und Terence Hill in „Zwei wie Pech und Schwefel“. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr kannst du dir am ersten Weihnachtsfeiertag bei VOX das Epos „Titanic“ anschauen. Und für einen schaurigen Tagesausklang sorgt „Das Schweigen der Lämmer“ um 23:05 Uhr bei Kabel eins.

Eines der TV-Highlights am 26. Dezember ist „Die unendliche Geschichte“, die du um 18:10 Uhr bei RTLZWEI anschauen kannst. Einen recht aktuellen Blockbuster zeigt Sat.1 ab 20:15 Uhr mit „Top Gun: Maverick“. Und um 23:05 Uhr geht die Action bei ProSieben mit „Logan: The Wolverine“ weiter.

Serien und Shows zu Weihnachten Auch Serienfreunde kommen zu Weihnachten 2024 auf ihre Kosten. Die Ballettserie „Anna“ mit Silvia Seidel in der Hauptrolle ist beispielsweise am 25. Dezember bei ZDFneo zu sehen. Der Sender zeigt von 6:05 bis 11:10 Uhr alle sechs Episoden am Stück. Schon kurz vor Weihnachten, nämlich am 22. Dezember, geht ZDFneo bei der Serie „Nesthäkchen“ ebenso vor und strahlt ab 7:20 Uhr alle sechs Folgen hintereinander aus.

Fans von Carmen Nebel müssen 2024 nach langen Jahren erstmals auf die ZDF-Show der Moderatorin zu Heiligabend verzichten. Stattdessen zeigt der Sender ab 20:15 Uhr ein Weihnachts-Special von „Bares für Rares“. Horst Lichter und seine Gäste haben für die Zuschauer einige Überraschungen vorbereitet. Am 25. Dezember läuft im ZDF dann die „Helene Fischer Show“, am 26. Dezember eine neue Folge vom „Traumschiff“.