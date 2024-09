"Brandenburg, hast du Bock auf Wandel?": Kritik zur ZDF-Doku mit Eva Schulz

In der ZDF-Doku 'Brandenburg, hast du Bock auf Wandel?' geht Eva Schulz den Fragen der Bürgerinnen und Bürger nach. Was bewegt die Menschen in Brandenburg vor der Landtagswahl? Schulz spricht mit Senioren, Startup-Unternehmern und Punk-Club-Betreibern und gibt Einblicke in die Herausforderungen und Hoffnungen der Region.

Brandenburg, hast du Bock auf Wandel? Dokumentation • 12.09.2024 • 00:45 Uhr

Ganz offiziell sind es die Landtagswahlen, manche sagen auch "Ostwahlen". Gefühlt sind es irgendwie aber auch Schicksalswahlen. Die ganze Bundesrepublik blickt derzeit mit Spannung auf Thüringen und Sachsen, wo am 1. September gewählt wurde, sowie auf Brandenburg, wo die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 22. September, ihre Stimmzettel abgeben. Was bewegt die Menschen vor Ort? Und wie könnte die Zukunft für die einzelnen Regionen Ostdeutschlands aussehen? Diesen Fragen geht die Journalistin Eva Schulz im Rahmen der ZDF-Reihe "Deutschland, warum bist Du so?" nach. Nach zwei Episoden zu Thüringen und Sachsen wird jetzt in Brandenburg der Puls gemessen. Titel der Folge: "Brandenburg, hast du Bock auf Wandel?"

Im Gespräch mit Senioren, Startup-Unternehmern und Punk-Club-Betreibern "Das Bundesland mit dem größten Wirtschaftswachstum", "40 Milliarden Euro für den Strukturwandel", "Tesla als Job-Maschine für Brandenburg" ... – Was Eva Schulz und ihr Team da zum Einstieg in Schlagzeilen-Form ausbreiten, klingt eigentlich alles ganz gut. Aber Tesla alleine wird es nicht richten, der beschworene Strukturwandel ruft vielerorts Skepsis hervor, und von dem ganz großen Wirtschaftswachstum haben viele der sogenannten "kleinen Leute" bislang nicht viel mitbekommen. Da sind viele Sorgen, Fragen, Ungewissheiten – auch mit Blick auf die politische Zukunft. Aktuell regiert in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen.

Ja, viele Menschen in Brandenburg haben "Bock auf Wandel", allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eva Schulz geht in einer halbstündigen Reise-Reportage auf Stimmenfang, trifft Senioren, Startup-Unternehmer, Stadtführer sowie Punk-Club-Betreiber und liefert zwischendurch immer wieder informative Hintergründe.

In der Lausitz redet sie über Braunkohleausstieg und Energiewende, in Eisenhüttenstadt wird über Abwanderung und visionäre Zukunftsprojekte diskutiert. Und im kleinen Fredersdorf findet Eva Schulz eine "Dorfgemeinschaft wie aus dem Bilderbuch" – ein kleines Nest, aus dem eigentlich niemand wegziehen will, auch nicht die Jüngeren. Vielleicht können sich andere Brandenburger hier ja etwas abschauen ..?

Brandenburg, hast du Bock auf Wandel? – Mi. 11.09. – ZDF: 00.45 Uhr