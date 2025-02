"Bullet Train": Kritik zum Actionfilm mit Brad Pitt im ZDF

"Bei jedem Job, den ich mache, stirbt jemand": Ladybug (Brad Pitt) klingt fast ein wenig frustriert, als er diesen Satz ausspricht. Aber dabei ist ja genau das sein Beruf: Der Mann arbeitet als Auftragskiller. Eigentlich möchte er sich gerne zur Ruhe setzen, sein Leben verändern, "Frieden" in die Welt bringen. Aber davor muss er noch einen letzten brutalen und äußerst spektakulären Auftrag erledigen – zu sehen in der Free-TV-Premiere "Bullet Train", mit der das ZDF seine Reihe "Montagskino Adrenalin" fortsetzt.

Und die Geschichte zu dieser blutigen, aber kurzweiligen Highspeed-Actionkomödie geht so: Der Auftragskiller Ladybug (deutsch: Marienkäfer) soll in einem Shinkansen-Zug irgendwo zwischen Tokio und Kyoto einen Koffer entgegennehmen. Das ist zwar nicht per se ein Auftrag, bei dem man jemanden töten muss, aber leider trifft Ladybug im Hochgeschwindigkeits-Zug auf diverse andere Profi-Killer, die ihm den Garaus machen wollen. Ladybug wehrt sich: mit Fußtritten, Aktenkoffern, Mineralwasser-Flaschen, kessen Sprüchen und allem, was ihm sonst noch so einfällt. Und dazu läuft vor japanischen Kulissen Disco-Musik von den Bee Gees. Mal was anderes.