"Caren Miosga": Gäste und das Thema am 30. März

Caren Miosga bespricht immer sonntags die relevanten Themen aus Gesellschaft und Politik. Interessante Gäste aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. An dieser Stelle erfahren Sie immer aktuell, was das nächste Thema der Sendung ist und wer die Gäste sind.

Nächster Sendetermin von "Caren Miosga":

Die nächste Ausgabe "Caren Miosga" läuft am Sonntag, dem 30. März um 21.45 Uhr.

Thema der Sendung:

"Ist auf Trumps Amerika noch Verlass, Herr Klingbeil?"

Die Gäste der Sendung:

Lars Klingbeil: SPD-Vorsitzender

Florence Gaub: Forschungsdirektorin NATO-Militärakademie in Rom

Rieke Havertz: Internationale Korrespondentin "Die Zeit"

TV-Premiere des neuen Polittalk-Formats

Am 21. Januar 2024 feierte der ARD-Polittalk von Caren Miosga TV-Premiere. Damit übernimmt die Moderatorin den Sendeplatz von Anne Will, die sich Ende 2023 von ihrer gleichnamigen Sendung verabschiedete. Das Konzept des Polittalks soll sich zwar von "Anne Will" unterscheiden, orientiert sich aber weiterhin am klassischen Talk – und damit am politischen Wochenausblick, den das Erste bereits 1998 ins Leben gerufen hatte. Neben Einzelgesprächen soll es bei "Caren Miosga" informative Erklärstücke, kurze Reportagen und Diskussionen mit weiteren Gästen geben.