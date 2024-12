Caro Frier: "eher weniger Zeit für private Erkundungen der Gegend"

Die dritte Staffel von "Die Landarztpraxis" startet am 2. Januar 2025 bei SAT.1. Caroline Frier verrät, was die Zuschauer in der neuen Staffel erwartet.

Die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ besteht aus unfassbaren 122 Folgen – das sind 42 Folgen mehr als noch Staffel zwei. Wie viel mehr Arbeit bedeutet das für dich?

Caro: Es ist toll, dass DLP so gut bei den Zuschauern ankommt, dass wir in der neuen Staffel noch mehr Folgen produzieren dürfen. Im Prinzip ändert sich nicht so viel im Ablauf und Rhythmus der Dreharbeiten, der Drehzeitraum verlängert sich nur dementsprechend.

In der Serie hat Sarah die Großstadt verlassen, um aufs Land zu ziehen. Kommt das für dich auch in Frage?

Ich glaube, ich bin und bleibe ein „Großstadt-Mädchen“.. Aber als Ausflug, Urlaub, Arbeit und „Wohnen auf Zeit“ finde ich das Land sehr reizvoll.

Hast du genug Zeit, die bayerische Landschaft zu bewundern, in der ihr dreht?

Es ist nach wie vor toll, an so malerischen Orten arbeiten zu dürfen und während des Drehs kriegen wir auch eine Menge dieser wunderschönen Natur zu sehen, das ist wirklich ein Traum. Da unsere Drehtage in der Regel immer recht lang sind, bleibt leider eher weniger Zeit für private Erkundungen der Gegend.

Kannst du uns schon etwas über die Handlung in der neuen Staffel verraten?

Ohne zu viel vorweg nehmen zu wollen: es bleibt auch in der neuen Staffel sehr spannend für Sarah, sowohl beruflich als auch emotional.. Die Story nimmt eine neue Wendung und damit hat nicht zuletzt auch ein neuer Bewohner des Örtchens Wiesenkirchen zu tun..

Welche Entwicklung wünschst du dir persönlich für Dr. Sarah König?

Ich wünsche mir für die Figur, dass sie ihr Privatleben endlich besser in den Griff bekommt, aber sich trotzdem als Person charakterlich treu bleibt. Obwohl Sarah eine tolle und sehr professionelle Ärztin ist, bewahrt sie sich hoffentlich immer ihre emotionale Nähe zu Menschen und deren Geschichten...

Arztsendungen, auch auf dem Land, gibt es wie Sand am Meer. Was macht „Die Landarztpraxis“ so erfolgreich?

Ich habe durch mein Umfeld erfahren, dass viele einmal für eine halbe Stunde abtauchen wollen, sozusagen in eine andere Welt, die viel mehr Leichtigkeit als unsere doch sehr raue Realität vermittelt! Das bietet DLP und wenn wir es schaffen, den Zuschauern – egal welchen Alters – auch nur ein Lächeln in ihre Gesichter zu zaubern, hat dich bis dato schon ALLES gelohnt!