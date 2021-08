Champions League 2021/22 - Auslosung: Wer überträgt live?

Vier deutsche Mannschaften haben sich für die Champions League qualifiziert. Nun warten der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg auf ihre Gegner in der Gruppenphase. Hier erfahren Sie, wo Sie die Auslosung live verfolgen können.

Wann ist die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League? Die Gruppen der Saison 2021/22 werden am Donnerstag, 26. September, in Nyon ausgelost. Die Auslosung beginnt um 18.00 Uhr. Es werden acht Gruppen mit je vier Teams ausgelost.

Wo ist die Auslosung live zu sehen? Im Free-TV wird die Auslosung nicht übertragen. Allerdings ist sie am Donnerstag als Livestream bei Streaming-Anbieter DAZN zu sehen, der in dieser Saison auch den Großteil der Champions-League-Spiele übertragen wird. Auch die UEFA bietet einen Livestream von der Auslosung an.

In welchen Lostöpfen sind die deutschen Teams? Der FC Bayern befindet sich in Lostopf 1 und engeht somit in der Gruppenphase hochkarätigen Gegnern wie Titelverteidiger FC Chelsea oder Manchester City, die ebenfalls in Lostopf 1 sind. Borussia Dortmund ist in Lostopf 2 in guter Gesellschaft. In diesem Topf befinden sich Spitzenteams wie Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool. Leipzig ist in Lostopf 3, Wolfsburg in Lostopf 4.

Wann findet die Gruppenphase statt? Die Gruppenphase der Champions League wird vom 14. September bis 8. Dezember ausgetragen. Hier der Spielplan im Überlblick:

1. Spieltag: 14./15. September 2021

2. Spieltag: 28./29. September 2021

3. Spieltag: 19./20. Oktober 2021

4. Spieltag: 2./3. November 2021

5. Spieltag: 23./24. November 2021

6. Spieltag: 7./8. Dezember 2021 Wer überträgt die Spiele der Champions League? Der Großteil der Spiele in der Fußball-Königsklasse ist bei Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase sind dort zu sehen. DAZN bietet auch eine Live-Konferenz an, ausgenommen davon ist das jeweilige Amazon-Spiel. 16 Spiele der Gruppenphase werden nur bei Amazon Prime Video übertragen, wobei der Streaming-Anbieter bei den Spielen am Dienstag das Vorwahlrecht hat. Es werden also auch Spiele mit deutscher Beteiligumg bei Amazon zu sehen sein. Mehr Infos dazu hier.