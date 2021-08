Champions League 2021/22: Welche Spiele läuft bei Amazon? Was zeigt DAZN?

Lionel Messi spielt nicht mehr beim FC Barcelona, Cristiano Ronaldo spielt wieder bei Manchester United und die Champions League läuft nicht mehr bei Sky: Die Fußball-Fans müssen sich in der Saison 2021/22 auf viele Veränderungen einstellen. Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele der Königsklasse sehen können und welcher Anbieter welches Spiel zeigt.

Streaming-Anbieter DAZN hat sich ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt den Großteil der Spiele live. 15 von 16 Spielen pro Spieltag werden in der Gruppenphase live bei DAZN übertragen. Neu dabei als Rechteinhaber ist Amazon Prime Video, der jeweils dienstags ein Spiel exklusiv überträgt. Insgesamt sind 14 Begegnungen bei Prime Video zu sehen: sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.o.-Runde. Mehr Infos dazu hier. Alle anderen Partien werden bei DAZN übertragen. DAZN bietet zusätzlich zu den Einzelspielen auch eine Konferenz an, wobei das jeweilige Amazon-Spiel davon ausgenommen ist.

Das ZDF überträgt das Finale live, ansonsten sind keine Spiele im Free-TV zu sehen. Allerdings zeigt das ZDF an insgesamt 14 Spieltagen im Rahmen von "Sportstudio UEFA Champions League" Highlights und ausführliche Zusammenfassungen. Die jeweilige Sendung beginnt um 23 Uhr und dauert eine Stunde.

Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg haben sich für die Champions League qualifiziert. Bayern trifft in der Gruppenphase auf den FC Barcelona, Dynamo Kiew und Benfica Lissabon. Der BVB bekommt es mit Besiktas Istanbul, Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam zu tun. RB Leipzig hat eine richtig schwere Gruppe erwischt und spielt gegen Manchester City, Paris St. Germain und Club Brügge. Mehr Glück hatte der VfL Wolfsburg, der auf den FC Sevilla, FC Salzburg und OSC Lille trifft.

Für den ersten Spieltag ist die Entscheidung gefallen: Amazon überträgt am Dienstag, 14. September, das Topspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Am zweiten Spieltag läuft bei Amazon das Spiel von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon (28. September) und bei Ajax Amsterdam (19. Oktober) zu sehen. Alle weiteren Spiele werden bei DAZN übertragen.

Bei den weiteren Spieltagen in der Gruppenphase ist die Entscheidung, welches Spiel bei Amazon läuft, noch nicht gefallen.

Was kostet ein Abo bei DAZN?

Der Streaming-Anbieter hat wegen seines ausgebauten Angebots (mehr Spiele in der Bundesliga und der Großteil der Spiele in der Champions League) seine Preise erhöht. Statt 11,99 Euro im Monat kostet der Dienst nun 14,99 Euro. Auch Kunden, die sich für das Jahresabo entschieden haben, müssen tiefer in die Tasche greifen: 149,99 Euro statt zuvor 119,99 Euro kostet das Jahresabo. Hier können Sie ein Abo abschließen.*