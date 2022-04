Champions League - Viertelfinale 21/22: Wer zeigt welches Spiel?

Lionel Messi spielt nicht mehr beim FC Barcelona, Cristiano Ronaldo spielt wieder bei Manchester United und die Champions League läuft nicht mehr bei Sky: Die Fußball-Fans mussten sich in der Saison 2021/22 auf viele Veränderungen einstellen. Der FC Bayern München hat es als einzige Mannschaft ins Viertelfinale geschafft. Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele der Königsklasse sehen können und welcher Anbieter welches Spiel zeigt.

Wer zeigt die Spiele der Champions League live? Streaming-Anbieter DAZN* hat sich ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt den Großteil der Spiele live. 15 von 16 Spielen pro Spieltag wurden in der Gruppenphase live bei DAZN übertragen. In der K.o-Phase sind es alle bis auf acht Spiele. Neu dabei als Rechteinhaber ist Amazon Prime Video*, das jeweils dienstags ein Spiel exklusiv überträgt. Insgesamt sind 14 Begegnungen bei Prime Video zu sehen: sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.o.-Runde. Alle anderen Partien werden bei DAZN übertragen. DAZN bietet zusätzlich zu den Einzelspielen auch eine Konferenz an, wobei das jeweilige Amazon-Spiel davon ausgenommen ist. Im Achtelfinale ist eine Konferenz deshalb nur an den Mittwoch-Spieltagen möglich.

Läuft die Champions League auch im Free-TV? Das ZDF überträgt das Finale am 28. Mai 2022 live, ansonsten sind keine Spiele im Free-TV zu sehen. Allerdings zeigt das ZDF an insgesamt 14 Spieltagen immer mittwochs im Rahmen von "Sportstudio UEFA Champions League" Highlights und ausführliche Zusammenfassungen. Die jeweilige Sendung beginnt um 23 Uhr und dauert eine Stunde. Mittwochs ab 23.00 Uhr sind zudem online auf ZDFheute.de und in der ZDFheute-App die Zusammenfassungen der Partien mit deutscher Beteiligung, ein weiteres Topspiel vom Mittwoch und drei bis vierminütige Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights abrufbar.

Welche deutschen Mannschaften sind dabei? Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg hatten sich für die Champions League qualifiziert. Allerdings haben nur die Bayern die Gruppenphase überstanden. BVB und RB stiegen als Gruppendritte in die Europa League ab, der VfL verabschiedete sich komplett aus Europa.

Welche Spiele laufen bei DAZN, welche bei Amazon Prime Video? Amazon Prime zeigt pro Spieltag ein Dienstagsspiel live und exklusiv. Alle weiteren Spiele werden bei DAZN übertragen, als Einzelspiel und als Konferenz. Die Amazon-Spiele sind nicht Teil der DAZN-Konferenz.

Spielplan und Sendetermine im Viertelfinale der Champions League Dienstag, 5. April, 21.00 Uhr Manchester City - Atlético Madrid (1:0)

Benfica Lissabon - FC Liverpool (1:3) Mittwoch, 6. April, 21.00 Uhr FC Villarreal - FC Bayern München (1:0)

FC Chelsea - Real Madrid (1:3) Dienstag, 12. April FC Bayern München - FC Villarreal (21 Uhr, Amazon Prime Video)

Real Madrid - FC Chelsea (21 Uhr, DAZN) Mittwoch, 13. April Atlético Madrid - Manchester City (21 Uhr, DAZN)

FC Liverpool - Benfica Lissabon (21 Uhr, DAZN) Was kostet ein Abo bei DAZN? Der Streaming-Anbieter hat wegen seines ausgebauten Angebots (mehr Spiele in der Bundesliga und der Großteil der Spiele in der Champions League) seine Preise zuletzt noch einmal deutlich erhöht. Statt 14,99 Euro pro Monat kostet der Dienst für Neukunden nun 29,99 Euro. Ein Jahresabo, das in monatlichen Raten gezahlt wird, kostet 24,99 Euro im Monat. Das insgesamt preiswerteste Angebot erhalten Fans, wenn sie das Jahresabo (274,99 Euro) vorab bezahlen. Hier können Sie ein Abo abschließen.*

Was kostet ein Abo bei Amazon Prime Video? Das Abo kostet 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr. Für die Champions-League-Übertragungen ist kein Zusatzabo nötig. Hier können Sie ein Abo abschließen.*

Wer sind die Experten, Moderatoren und Kommentatoren? Bei DAZN ergänzt Laura Wontorra seit dieser Saison das Team um Alex Schlüter und Daniel Herzog. Auf Kommentatoren-Seite ist Michael Born vor der Saison von Sky zu DAZN gewechselt und auch Joachim Hebel kam zurück und kommentiert die UEFA Champions League für DAZN. Zudem wurden die Verträge der Kommentatoren Jan Platte und Marco Hagemann, die seit dem Start von DAZN in 2016 für den Streaming-Dienst tätig sind, verlängert. Bei den Experten vertraut der Streamingdienst auf die Expertise von Sandro Wagner, Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl und Jonas Hummels.

Sebastian Hellmann moderiert bei Prime Video. Jonas Friedrich kommentiert die Spiele und erhält dabei Unterstützung von Co-Kommentator Benedikt Höwedes. Weitere Experten sind Matthias Sammer, Kim Kulig, Mario Gomez und Ex-Bundesliga-Referee Wolfgang Stark. Annika Zimmermann und Shary Reeves sind als Field-Reporterinnen im Einsatz.

