Chaos im "Forsthaus Rampensau": Welche Promis sind dabei?

Die idyllische Ruhe auf der Alm in Kärnten ist vorbei. Neun Promi-Paare sind in das 1.300 Meter hoch gelegene "Forsthaus Rampensau" eingezogen. Keine Privatsphäre, kein Luxus und ständige Kamerabeobachtung - das Reality-Format auf ProSieben bietet viel Sprengstoff. Wir werfen einen Blick auf die Promis, die sich dem TV-Experiment stellen wollen.

Das Leben auf der Alm Die Promi-Paare werden à la "Sommerhaus der Stars" in die – auf den ersten Blick – Idylle schlechthin geschickt. Doch vor der paradiesischen Bergkulisse in Kärnten wartet ein Selbstversorger-Forsthaus – alles andere als Luxus. Auf 1.300 Metern Höhe stehen die Paarungen – ganz gleich, ob es sich dabei um ein Liebespaar, Freunde oder Familie handelt – unter ständiger Beobachtung der Kameras.

Das Zusammenleben mit bisher fremden Menschen auf so engem Raum kann zur Herausforderung werden. Ob der Teampartner bei den lustigen Spielen, bei denen oft Geschicklichkeit gefragt ist, zur Unterstützung oder eher zum Hindernis wird, bleibt abzuwarten. Auch Wissensfragen gehören zum erfolgreichen Show-Konzept. Schließlich geht es für die Prominenten darum, Wettkämpfe zu gewinnen, Nominierungen zu vermeiden und das Preisgeld von 25.000 Euro zu kassieren.

Diese Promi-Teams ziehen in das "Forsthaus Rampensau" ein Reality-Star Gina-Lisa Lohfink und GNTM-Kandidatin Elsa

Besonders spannend wird die "Rampesau"-Teilnahme für Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa (18), bekannt durch die letzte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Während die anderen Promis mit ihrem Partner antreten, wussten die beiden bis zum Start von "Rampensau" nicht, dass sie ein Team bilden werden. "Ich gebe auch das Allerbeste, was ich kann, ich überschlage mich im dreifachen Salto, aber dann muss die Person das bitte auch machen – also Vollgas geben und noch mehr", hofft die 37-Jährige auf einen engagierten Partner. Elsa dagegen will auf keinen Fall "irgendwas machen, das mit Kuhscheiße zu tun hat". Ob die beiden zum Dream-Team oder Team Desaster werden?

John Friedmann und Florian Simbeck alias Erkan und Stefan

Das Comedy-Duo Simbeck und Friedmann ziehen überraschenderweise auch ins "Forsthaus Rampensau" ein. "Als Reality-TV-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre", erklärten die Komiker in einem Statement. Für sie wäre das Schlimmste, "wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen." Trotz anfänglicher Bedenken würden sie sich auf "gute Laune, Humor und Esprit im Forsthaus Rampensau" freuen.

Jasmin Herren mit Lebenspartner Philipp Bender

Jasmin Herren zieht mit ihrem Freund Philipp Bender in die Hütte auf dem Berg. Zwei Jahre nach dem Verlust ihres Ehemannes Willi Herren hat die 44-Jährige nun wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Seit April sind die beiden offiziell ein Paar. Die Teilnahme am "Forsthaus Rampensau" wird für die beiden zum Beziehungstest. "Mal schauen, wie er auf die Öffentlichkeit, die anderen Promis und diese Extremsituation reagiert. Ich wollte wissen, wie viel wir gemeinsam aushalten. Für uns ist die Show eine erste große Belastungsprobe. Danach wissen wir, wie der andere wirklich tickt", vermutete Jasmin Herren vor dem Start der Sendung. Nach den Dreharbeiten erklärte der Reality-Star: "Trotz "Sommerhaus" und "Temptation Island": Das war für mich das krasseste Format, an dem ich je teilgenommen habe".

Töchter von Danni Büchner: Jada und Joelina Karabas

Jada und Joelina Karabas sind quasi in die Reality-TV-Welt hineingeboren. Als älteste Töchter von TV-Auswanderin Danni Büchner waren sie schon in einigen TV-Formaten zu sehen. Doch bisher nur am Rande. Das wird sich nun mit dem "Forsthaus Rampensau" ändern. Joelina nahm bereits einmal an der TV-Sendung "Das perfekte Dinner" gemeinsam mit ihrer Mutter teil. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Sprösslinge von Danni Bücher ihre eigene Reality-TV-Erfahrung machen.

TV-Darsteller Matthias Mangiapane mit seiner Mama Dagmar

Matthias Mangiapane bringt einiges an Reality-TV-Erfahrung mit. 2017 zog er ins "Sommerhaus der Stars" ein, ein Jahr später belegte er den fünften Platz im Dschungelcamp. Da sieht es bei seiner Mama Dagmar ganz anders aus. Für die 63-Jährige ist es das erste TV-Projekt, das sie nun zusammen mit ihrem Sohn Matthias Mangiapane, der mit bürgerlichem Namen Matthias Fella heißt, angehen wird. "Ich war ja nicht im Bilde, worauf ich mich da einlasse, aber wenn Matthias dabei ist, geht es mir gut und ich habe keine Angst", zeigte sich Dagmar zuversichtlich im Interview mit Bild.

Reality-Star Sam Dylan und Influencerin Nadine „Nana“ Miree

Sam Dylan startete seine Reality-Karriere in der ersten Staffel von "Prince Charming". Neben weiteren TV-Formaten war der gebürtige Cloppenburger 2021 im Dschungelcamp zu sehen. Die Wechseljahre sind ein ganz großes Thema bei Sam Dylans Teampartnerin. Nadine Miree alias „Blond by Nana“ bezeichnet sich selbst als „50+ Sinnfluencerin und Mutmacherin“. Und das mit Erfolg - bei TikTok unterhält Nadine mehr als 600.000 Follower.

Reality-Stars Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre

Diogo Sangre wurde in Portugal geboren und verdiente sein Geld zunächst mit seinem Tattoo-Studio in Köln. Sowohl Kevin als auch Diogo suchten bereits des Öfteren im TV nach einer passenden Partnerin. Auch als Verführer waren beide bei „Temptation Island“ schon aktiv. Mit Liebe und Verführung hat ihr aktuelles TV-Abenteuer bei "Forsthaus Rampensau" eher weniger zu tun.

Fitness-Influencer-Paar Cedric Beidinger und Hanna Annika

Cedric Beidinger und Hanna Annika sind seit 2022 ein Paar und starten zusammen als Fitness-Influencer durch. Zwei Jahre zuvor nahm der gebürtige Mainzer an "Big Brohter" teil und gewann die Staffel. Danach übernahm Cedric Beidinger einen ganz speziellen Posten. Die Unternehmerin und "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Claudia Obert gab ihm einen Job als Model, Sekretär und Chauffeur.

"Beauty & The Nerd"-Models Natascha und Beverly