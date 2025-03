"Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?": Kritik zum Live-Finale mit Stefan Raab

Neun Kandidaten treten in der Live-Sendung auf und gegeneinander an, die Jury hat indes in diesem letzten Schritt kein Sagen mehr: Einzig und allein dem TV-Publikum obliegt die Wahl per Televoting, nach dessen Auswertung feststeht, wer das Ticket in die Schweiz erhält und Deutschland im ESC-Finale in der Schweiz vertritt. Vom 13. bis 17. Mai wird sich beim ESC in der St. Jakobshalle in Basel zeigen, ob Raabs Comeback dem deutschen Erfolg wieder auf die Sprünge hilft. Die Spannung steigt!