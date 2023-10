Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars": Die sensible Seite hinter den bissigen Kommentaren

In der dritten Folge vom "Sommerhaus der Stars" wurden Claudia Obert (62) und Max Suhr(25) aus der RTL-Show gewählt. Im "Aftershow"-Podcast haben die beiden nun offen über die krawallige Sendung, die verbale Eskalation und ihre Beziehung gesprochen.

"Ich bin im normalen Leben ein unheimlich sensibler Mensch" Claudia Obert feuerte mit bissigen Kommentaren im "Sommerhaus der Stars" um sich. Im "Aftershow"- Podcast stellt Claudia Obert aber klar: "Ich bin im normalen Leben ein unheimlich sensibler Mensch". Seit 30 Jahren arbeite sie als "tüchtige Geschäftsfrau", doch auch sie hätte eine ganz "sensible Seite". "Natürlich habe ich auch schwarze Stunden in meinem Leben, habe Befindlichkeiten, fühl' mich einsam, fühl' mich traurig, fühl' mich überfordert. Vor allem, wenn das Dinge sind, wie ein Fallschirmsprung, ein Bungeesprung oder in der Höhe diese Scheiße da machen", erinnert die 62-Jährige an ein unglücklich verlaufendes Spiel im "Sommerhaus". Während andere Paare sich während der kniffeligen Aufgaben ankeiften und sich gegenseitig noch nervöser machten, zeichneten sich Claudia Obert und Max Suhr durch eine beständige Gelassenheit aus. Diese Ruhe weiß die Unternehmerin an ihrem jungen Freund zu schätzen. "Die Männer stehen Schlange bei mir und ich hoffe, dass ich mit Max jetzt einen gefunden hab, der mir ein bisschen bleibt", macht Claudia Obert die Liebeserklärung ihrem Max im gemeinsamen Interview, nach ihrem "Sommerhaus"-Rauswurf.

Claudia Obert verteidigt verbale Eskalation Zur Zielscheibe von Claudia Oberts Beleidigungen im "Sommerhaus" wurde unter anderem Justine Dippl. "Du bist eine langweilige Kuh", musste sich die Ex-Frau von DSDS-Star Joey Heindle anhören. "Ich dachte mir, jetzt wo hier der Zoff herrscht, zoff' ich mit", gab Claudia Obert einen Einblick in ihre Gedanken und stellte dabei klar, dass sie im wahren Leben eine andere Wortwahl pflegen würde. Trotz dieser Aussage legte die 62-Jährige aber nochmal nach. Justine Dippl sei ihrer Ansicht nach einfach langweilig und auch Edith Stehfest hätte ihren Spruch in der RTL-Show verdient. Im "Sommerhaus" hatte sich die Sängerin bereit erklärt, für alle zu kochen. Doch das Menü schmeckte Claudia Obert überhaupt nicht. "Du ganz ehrlich: Ihr Essen schmeckt so, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selbst, wie Panne sie aussieht", löste die Geschäftsfrau ein Wortgefecht mit Edith Stehfest aus.

Über den frühen Abschied vom "Sommerhaus" seien Max Suhr und Claudia Obert aber nicht traurig. "Wann ist denn da mal gelacht worden in einer Woche? Kaum", erklärt Claudia Obert, deshalb sei das überhaupt nicht "ihre" Gruppe gewesen. "Normalerweise möchte ich mit so geistigen Luftpumpen nichts zu tun haben", so die 62-Jährige.

"Sommerhaus der Stars" läuft jeden Dienstag bei RTL und vorab bei RTL+.