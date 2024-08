Claudia Obert und Max Suhr: Das sagt seine Mutter zu ihrer Beziehung

Neue Regeln in der Datingshow

"Blackout": Realitystars verzocken 50.000 Euro bei "Are You The One"

In der neuen Folge von "Are You The One" auf RTL+ herrscht Chaos: Nachdem sich einige Paare fast gefunden hatten, sorgen neue Regeln für wilde Küsse und Drama. Die vierte "Matching Night" endet mit einem "Blackout", der den Jackpot um 50.000 Euro reduziert. Sophia Thomalla kitzelt dabei allerlei Gossip aus den Kandidaten heraus.

