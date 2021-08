DFB-Pokal 2021/22 heute: Spielplan und alle TV-Termine der 1. Runde

Anfang August rollt in Deutschland wieder der Ball: Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Nun ist auch klar, welche Spiele wann zu sehen sind.

Wieder einmal wird der FC Bayern im Free-TV übertagen. Sport1 zeigt die Auftaktpartie des Rekordmeisters beim Bremer SV, die aber erst am 25. August nachgeholt wird. Grund dafür Corona-Fälle beim Bremer SV. Die ARD hat sich für eine Live-Übertrgung der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach entschieden. Das Spiel zwischen dem Drittligisten und dem Bundesligisten findet am Montag, 9. August, unter Flutlicht am Betzenberg statt.