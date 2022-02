DFB-Pokal 21/22 - Viertelfinale: Wo werden die Spiele übertragen?

VOX-Kochshow

"Kitchen Impossible": "Alter Mann" gegen sein Spiegelbild "ohne Pillermann"

In einer neuen Runde von "Kitchen Impossible" bekommt es Tim Mälzer mit Köchin Viktoria Fuchs zu tun - und erkennt sich durchaus wieder. "Ich gucke ein bisschen in den Spiegel, nur ohne Pillerman", so der TV-Koch. Und so wird es auch ein Battle, wer die größere Klappe hat.

MEHR