"DHDL" 2023: Wer ist die neue Löwin Tijen Onaran?

Es werden wieder spannende Innovationen und leidenschaftliche Gründer gesucht. "Die Höhle der Löwen" startet mit der 14. Staffel bei VOX. In das Rudel gesellt sich eine neue Löwin. Tijen Onaran wird frischen Wind in das Investoren-Team bringen. Doch wer ist die "digitale Pionierin"? Wie tickt Tijen Onaran und wofür will die 38-Jährige "DHDL" nutzen?

Tijen Onaran: Deutschlands "digitale Pionierin" "Diversität ist kein Trend. Diversität ist der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens!", so lautet das Motto der neuen "DHDL"-Investorin Tijen Onaran. Am Montag, den 28. August nimmt die 38-Jährige zum ersten Mal im Kreis der TV-Löwen Platz. Nachdem in diesem Frühjahr bereits Janna Ensthaler sowie Tillmann Schulz als bislang jüngste Löwen überhaupt das Rudel bereichert hatten, buhlen in der 14. Staffel ebenfalls die bekannten Alt-Löwen Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Nils Glagau um die vielversprechendsten Start-Ups.

Neuling Onaran gilt in Deutschland als "digitale Pionierin" und anerkannte Impulsgeberin in den Bereichen Digitalisierung, Diversity und Sichtbarkeit. Ihre Unternehmen Global Digital Women und ACI gewannen jeweils als erste Unternehmen mit Diversitätsfokus den Deutschen Exzellenzpreis. Die gebürtige Karlsruherin möchte besonders Frauen stärken: "Ich zeige dass der Aufstieg in Deutschland möglich ist – egal welches Geschlecht man hat, welche Herkunft einen prägt und aus welchem Elternhaus man kommt".

Wer ist die neue "DHDL"-Löwin Tijen Onaran? Tijen Onaran hat türkische Wurzeln und wuchs in Karlsruhe auf. Bereits mit 20 Jahren kandidierte die neue "DHDL"-Investorin im Rahmen der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2006. Dabei blieb sie allerdings ohne Mandat. Tijen Onaran blieb weiterhin in der Politik tätig und unterstütze dabei den Wahlkampf von Guido Westerwelle. 2011 war die Unternehmerin ein Jahr im Bundespräsidialamt aktiv, zuletzt im Grundsatzreferat für interkulturellen Dialog und Integration. 2014 wechselte sie zum Verband der Automobilindustrie. Ein Jahr später konzentrierte sich Tijen Onaran auf den Vorläufer von "Global Digital Women Community", das sie 2018 ins Leben rief und seitdem branchenübergreifend digitale Gestalterinnen vernetzt und sichtbar macht. Damit wurde Tijen Onaran zur Expertin auf ihrem Gebiet. Die tüchtige Geschäftsfrau ist zudem Moderatorin, Kommunikationsmanagerin und Autorin.

Die neue Löwin konnte sich bereits über mehrfache Auszeichnungen freuen. Wie den "Inspiring Fifty Award" 2019 oder den „Global Digital Women" im folgenden Jahr. Zudem wurde Tijen Onaran vom "Manager Magazin" 2019 zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gezählt.

Kampfansage von Tijen Onaran Die Zeit in der Gründer-Show möchte Tijen Onaran vor allem nutzen um Frauen im Geschäftsleben zu unterstützen. Ihr "DHDL"-Debüt kündigte die Unternehmerin bei LinkedIn mit einer Kampfansage an: "Jeder, der mich eine Weile verfolgt, weiß: Ich bleibe dran. Ich bin streitbar, ich habe eine Haltung".