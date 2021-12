Darts-WM 2021/22: Sendetermine im TV, deutsche Teilnehmer, Spielplan, Livestreams

Im Dezember bricht in Deutschland schon fast traditionell das Darts-Fieber aus. In London spielen die besten Dartsspieler der Welt um den WM-Titel. Auch hierzulande hat sich die Darts-WM als Fernseh-Event etabliert. Und so gibt es auch 2021/22 wieder fast täglich Darts von mittags bis abends.

Sport1 überträgt den Großteil der Spiele live im Free-TV. Auch Streaming-Anbieter DAZN hat die Darts-WM im Programm – mit Kult-Kommentator Elmar Paulke. Im Folgenden finden Sie alle Infos zur Darts-WM und zu den Live-Übertragungen.

Wann wird die Darts-WM 2021/22 ausgetragen? Die vom Darts-Weltverband PDC ausgerichtete WM hat am 15. Dezember 2021 begonnen, der neue Weltmeister wird im Finale am 3. Januar 2022 gekürt. Das Endspiel fällt diesmal auf einen Montag.

Los ging es am Mittwoch, den 15. Dezember, mit der Abendsession um 20.00 Uhr (u.a. mit dem ersten Auftritt des amtierenden Weltmeisters Gerwyn Price). Danach gibt es jeweils eine Nachmittagsession ab 13.30 Uhr und eine Abendsession ab 20.00 Uhr bzw. in der Endphase des Turniers ab 20.30 Uhr. Ausnahmen sind der erste Montag (20. Dezember), der Halbfinal-Tag (2. Januar) und der Finaltag (3. Januar), an denen es jeweils nur eine Abendsession gibt. Gar nicht gespielt wird an den Ruhetagen: Vom 24. bis 26. Dezember und an Silvester (31. Dezember) haben die Darts-Stars frei.

Läuft die Darts-WM im Free-TV? Ja. Als einziger Fernsehsender hat Sport1 die Darts-WM im Programm. Der Sportsender bietet auch in diesem Jahr eine umfassende Live-Übertragung an. Der Darts-Marathon wird lediglich am Samstag, 18. Dezember, durch eine Live-Übertragung der 2. Fußball-Bundesliga unterbrochen, alle anderen Sessions sind komplett bei Sport1 zu sehen.

Die Sendetermine bei Sport1 Mittwoch, 15. Dezember: 20 Uhr

Donnerstag, 16. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Freitag, 17. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Samstag, 18. Dezember: 13.30 Uhr / 23 Uhr (wegen Live-Spiel 2. Bundesliga)

Sonntag, 19. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Montag, 20. Dezember: 20 Uhr

Dienstag, 21. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Mittwoch, 22. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Donnerstag, 23. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Montag, 27. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Dienstag, 28. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Mittwoch, 29. Dezemner: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Donnerstag, 30. Dezember: 13.30 Uhr / 20 Uhr

Samstag, 1. Dezember: 13.30 / 20.30 Uhr

Sonntag, 2. Dezember: 20.30 Uhr (Halbfinals)

Montag, 3. Dezember: 21 Uhr (Finale) Wo läuft die Darts-WM im Livestream? Streaming-Anbieter DAZN hat alle Spiele der Darts-WM live und auf Abruf im Angebot. Sport1 bietet kostenlose Livestreams u.a. bei YouTube an.

Wer sind die Kommentatoren? Deutschlands berühmtester Darts-Kommentator Elmar Paulke kommentiert seit der WM 2019 nicht mehr für Sport1, sondern für DAZN. Er hält dem Streaming-Anbieter auch bei der Darts-WM 2022 die Treue. Als Experten hat er Tomas "Shorty" Seyle an seiner Seite. Bei Sport1 heißt der Kommentator Basti Schwele.

Welche deutschen Spieler sind bei der Darts-WM dabei? Vier Deutsche haben sich für die Darts-WM qualifiziert. Gabriel Clemens ist an Position 25 gesetzt und trifft in der 2. Runde auf Lewy Williams oder Toyokazu Shibata. Die anderen beiden Deutschen Florian Hempel und Martin Schindler treten direkt zum Auftakt gegeneinander an. Der Sieger des Matches spielt gegen Belgier Dimitri Van den Bergh. Max Hopp hat sich diesmal nicht qualifiziert. Der erst 16 Jahre alte Fabian Schmutzler spielt zum Auftakt gegen den Engländer Ryan Meikle. In Runde 2 würde Superstar Peter Wright auf den jungen Deutschen warten.

Wann spielen die deutschen Teilnehmer? Der 16-jährige Fabian Schmutzler bestreitet sein Ersttundenmatch gegen Ryan Meikle am Donnerstag, 16. Dezember, als zweite Partie der Abendsession, die um 20 Uhr (MEZ) beginnt. Sollte er gewinnen, würde er bereits einen Abend später (Freitag, 17. Dezember) die Abendsession gegen Peter Wright beschließen. Florian Hempel und Martin Schindler treffen am Sonntag, 19. Dezember in der Abendsession aufeinander (zweites Match). Der Sieger spielt am Dienstag, 21. Dezember im dritten Spiel der Abendsession gegen Dimitri Van den Bergh. Gabriel Clemens muss lange auf seinen Turnierauftakt warten. Er spielt erst am Donnerstag, 23. Dezember. Sein Match gegen Lewy Williams oder Toyokazu Shibata ist das zweite der Abendsession.

Wann spielen die Favoriten? Die Top-Favoriten sind in diesem Jahr Titelverteidiger Gerwyn Price, der Schotte Peter Wright und natürlich Michael van Gerwen, auch wenn der Niederländer auf eine enttäuschende Saison zurückblickt. Zudem hat sich in diesem Jahr Jonny Clayton in der Weltspitze etabliert. Gerwyn Price ist am ersten Abend (Mittwoch, 15. Dezember) mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Peter Wright ist am Freitag, 17. Dezember gefordert – möglicherweise gegen den jungen Deutschen Fabian Schmutzler, sollte dieser sein Auftaktmatch gewinnen. Michal Gerwen ist am Samstagabend (18. Dezember) erstmals zu sehen. Der Waliser Johnny Clayton, der 2021 mehrere große Turniere gewann, spielt am Sonntag (19. Dezember) in der Abendsession zum ersten Mal.

Schon in Runde 2 kommt es übrigens zum Duell zweier Doppelweltmeister: Gary Anderson trifft am Donnerstag (16. Dezember) in der Abendsession auf Adrian Lewis. Ein Highlight für die Fans, auch wenn sowohl Anderson als auch Lewis ihrer Form von einst hinterherlaufen.

Mit viel Spannung erwartet wird auch der Auftritt von Fallon Sherrock gegen Steve Beaton. Sherrock ist die erste Frau, die ein Match bei der Darts-WM gewonnen hat. Sharrock und Beaton treffen am Sonntag, 19. Dezember, in der Abendsession aufeinander.

Sind in London Zuschauer bei der WM erlaubt? Wie gewohnt wird im Alexandra Palace, kurz "Ally Pally" in London gespielt. Nach aktuellen Planungen können pro Session rund 3000 Fans dabei sein. Allerdings haben wir alle gelernt, dass sich die Corona-Lage schnell ändern kann.